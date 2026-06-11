挺過血癌被拍到抽菸！沈玉琳首公開露臉全招了 「驚人菸癮」內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

58歲沈玉琳先前挺過血癌復工，大病初癒的他日前卻在台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置，而當日正是「63禁煙節」，對此沈玉琳今回鍋主持節目公開現身，被問到此事也做出回應了。

沈玉琳跟唐綺陽搭檔。(圖／記者鄭孟晃攝影）

沈玉琳受訪透露發病前每天抽一包，現在已減量到一天早中晚共三根，「所以那天剛好被拍到三次，每一根都拍到了，但還是要再三呼籲大家，能想辦法戒菸就戒菸，現在政府很多輔導機構都有新的藥物，吃下去後就會討厭菸味覺得噁心，我想說有機會我去嘗試，因為即便我說白血球跟菸無關，但抽菸還是有可能造成肝臟肺臟的問題，所以為了健康著想，還是能夠戒菸就早日戒菸。」

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他錄《11點熱吵店》也表示老婆芽芽很久前就勸他不要再抽菸，「但因為焦慮或心情挫折就會這樣，不過也不要用這麼蠢的方式，有時候就是人的弱點，就是每人對情緒壓力的排解方式不一樣。」最後更不忘呼籲大家，盡量能不抽菸就不要抽。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

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