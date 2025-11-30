挺過豬瘟！最新民調曝滿意度破6成 盧秀燕：未來會更努力

最新民調顯示，非洲豬瘟事件落幕後，台中市長盧秀燕的市政表現，仍然獲得62%的市民滿意度。對此，盧秀燕今天回應，感謝台中市民和全國民眾的鼓勵和支持，未來一定更戰戰兢兢、更努力，治理好台中市。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

《CNEWS匯流新聞網》今天（30日）公布「台中市長選舉民調」，內容涵蓋市民對市府團隊的滿意度，結果顯示在非洲豬瘟後，有6成2市民肯定盧秀燕擔任市長表現，6成肯定市府團隊。

盧秀燕今天晚間出席泰國國慶晚會時表示，「我要特別感謝台中市民、台灣的民眾給我們的鼓勵跟支持，未來我們一定更戰戰兢兢、更努力，治理好台中市。」

盧秀燕民調。（圖／CNEWS匯流新聞網民調中心提供）

盧秀燕說，台中是一個好地方，民眾也非常熱情，歡迎大家有空到台中來，我們現在正在舉行台中購物節，還有之前舉行的台中鍋烤節，都很受到歡迎。從跨年 一直到過年，台中有各種強打的活動，歡迎大家來台中，「我代表台中市政府團隊，謝謝市民朋友們以及全國的民眾，給我們的鼓勵跟支持，我們會更努力。」

盧秀燕。（圖／中天新聞）

這份民調是由CNEWS匯流新聞網民調中心於114年11月25日至26日採用電話調查，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民，樣本數達1208份，誤差範圍在95%信心水準下為正負2.82個百分點。

