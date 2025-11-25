挺過豬瘟! 豬農協會北上闢謠 瘟疫非"人畜傳染"

生活中心／綜合報導

台灣豬挺過非洲豬瘟，再次安心回到市場上，但卻有消息說，非洲豬瘟會人豬傳染，不只民眾會怕，豬農們也受影響，為了闢謠，養豬協會特地北上，邀請產官界一起挺台灣豬，還特別準備"好豬"料理，澎湃上桌。

挺台灣豬短劇：「我們國產生鮮豬肉，溯源系統的意義，就是要讓你們從畜牧場，到你家，每一條路線，都查得到。」台灣豬隻的溯源管理，真的是比你另一半的行程還要透明！挺過非洲豬瘟的疫情，但市場上，還是有部分民眾擔心，食安疑慮，養豬協會特地北上，來闢謠。養豬協會理事長潘連周：「得到非洲豬瘟，沒有蔓延出去，我們台灣是唯一的一個國家，養豬農民，養豬的雖然笨笨的，不過非常認真，配合政府政策，我們的豬天天洗澡，(其他國家)都沒有洗澡啊。」

廣告 廣告





豬農協會北上闢謠！瘟疫非「人畜傳染」 邀請產官界一起挺台灣豬

養豬協會邀請產官界挺台灣豬（圖／民視新聞）





從豬仔兒一出生，就得細心呵護，一路到進到屠宰場、餐桌上，處處把關，養豬協會拍胸脯掛保證，咱的豬，每天都要洗澎澎，相較沒有豬腥味，因為養豬產業，一出狀況，牽動的可是一拖拉庫，除了畜產業者，飼料業、冷鏈商、肉商、到市場攤商、超市等，不過現在，買賣已經差不多恢復。肉類公會理事長陳德南：「我們早期在口蹄疫發生的時候，大家很恐慌，現在資訊比較發達，現在一發生非洲豬瘟，但是大部分的人都知道，這個對我們人體是沒有影響的，但是少部分還是會有疑慮，我想，在我們傳統市場裡面，國人對我們現在的台灣豬肉，應該也都很有信心。」





豬農協會北上闢謠！瘟疫非「人畜傳染」 邀請產官界一起挺台灣豬

記者會現場料理豬肉，澎湃上桌（圖／民視新聞）





現場豬肉料理，澎湃上桌，教你怎麼煮、怎麼吃，產官界共同響應，還以科學證據、食安把關、以及現場品嘗，強調，台灣豬肉絕對值得信賴。養豬協會理事長潘連周：「雖然養豬會有一些異味，但是大家要體諒一下，防檢署、中央畜產會，屠宰把關；飼養過程，由農業部這邊來把關，所以我們的台灣豬，是健康、安全，比日(的豬)本還要讚。」理事長也說，台灣人守護台灣豬，讓豬品市場，不只是庶民日常、餐桌美食，也能成為台灣驕傲。





原文出處：豬農協會北上闢謠！瘟疫非「人畜傳染」 邀請產官界一起挺台灣豬

更多民視新聞報導

烤肉咬到「10cm褐色活蟲」！中餐廳竟回應「菜太新鮮」

扯！餐廳將燃料當湯底 火鍋店經理為證清白「當場狂喝」

樂天記者會重點懶人包！代理CEO：阿公處理內部疏失、二軍宿舍即刻改善

