挺過關稅年 美11月CPI 2.7投資報佳音？

財經中心／廖珪如報導

今年4月美國總統川普發動關稅暫時，全美國投資人都擔心過最貴耶誕，不過時序來到11月，甫公布CPI為2.7%低於市場預期，甚至連川普年末演說都稱感恩節物價得比拜登時期便宜，讓投資市場也帶來節日喜慶。(圖／翻攝自Pixabay)

美國剛剛公布11月CPI年增2.7%，低於市場預期3.1%；核心 CPI YoY+2.6%，低於市場預期 3.1%，儘管關稅的負面衝擊逐漸顯現，但汽車價格下滑，加上權重較高的住房租賃成長放慢，且多數服務業價格也回落，因此，CPI 增長較預期為低。不過，受政府停擺影響，勞工統計局未能收集大量10月的價格數據，導致該機構難以確定11 月整體通膨環比和多個關鍵類別的物價變化，可能出現扭曲。

展望未來，商品關稅仍會推升物價上漲，惟服務業物價基期較高，上漲動能減緩，對整體物價形成緩衝作用，2026年美國貨幣政策展望偏向溫和寬鬆：預期未來美國通膨將逐漸減緩，國際貿易局勢尚未完全明朗，市場仍等待美國最高法院對關稅是否違憲的最終結果，但現行可執行關稅確實存在，聯準會擔心真正的通膨效應尚未顯現，目前態度較為謹慎。群益認為海外進口商品將推升美國物價，主要在於企業會將成本逐漸轉嫁給消費者，但是服務業價格基期較高，相對壓抑物價漲幅，所以這次關稅推升物價的效果並不明顯。

貨幣政策：群益認為，2026年美國貨幣政策展望偏向「溫和寬鬆」，主因通膨趨緩、經濟成長放緩及勞動市場轉弱。進入2026年，若核心通膨持續下降至2%目標附近，市場普遍預期Fed 將繼續降息週期，逐步將利率調降至中性水準，此舉有助降低融資成本、支撐經濟與資本市場。但若通膨出現反彈或國際能源價格飆升，降息將延後甚至暫停。反之，若經濟急劇惡化，加上川普掌控聯準會，Fed也可能加速降息並重啟資產購買工具。整體而言，2026年Fed 政策路徑將以數據為依據，目標在維持物價穩定與避免經濟硬著陸之間取得平衡。

