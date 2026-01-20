挺過震災 百大青農種出棗界最甜「新蜜王」

挺過震災，百大青農林一夫栽種的蜜棗，產量恢復穩定，市場搶手。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西的「0121地震」已屆週年，當時災情慘烈的蜜棗，目前產量恢復，入選百大青農的林一夫，栽培了被譽為棗界最甜的特殊品種「新蜜王」，收成穩定，單顆重量5兩半以上，體型碩大，猶如小青蘋果，深受歡迎。

根據市府統計，台南蜜棗種植面積269公頃，玉井、楠西為排名前兩大栽培區，去年地震時正值採收期，劇烈搖晃下，落果嚴重，造成農損災情，不過多已陸續完成復建工作，產量正常，林一夫更供貨外銷，進軍新加坡市場。

林一夫經營的安心棗園由於已建立口碑，並未進入批發通路，都是受理訂單後直接宅配，他導入升級版產銷履歷 (TGAP PLUS)，成功提升品質與國際知名度，果粒區分8個等級，相當嚴格，正在採收的是台農13號「雪麗」，以及後起新秀新蜜王。

林一夫指出，新蜜王是台農9號，糖分檢測曾經高達20度以上，吃起來有甘蔗的甜味與龍眼的香氣，目前坊間較為少見的品種，單顆最重8兩，等於半斤，與雪麗同樣都正值採收期，產季可持續至春節前。

林一夫提到，新蜜王清脆爽口，果皮會有生長裂紋，常被認為影響賣相，雖然外表看起來比較醜，但甜度爆表，值得推薦、嘗試；到了農曆年前，則進入11號「珍蜜」的採收期，產季接棒下去。

安心棗園經營迄今已逾20年，林一夫是第二代，以更創新的栽培管理，打響市場名號，目前最高等級的禮盒，6顆售價1千元，仍供不應求。

較高等級的「新蜜王」或「雪麗」，體型碩大，猶如小青蘋果。(記者吳俊鋒攝)

安心棗園目前收成穩定，宅配國內客戶，也供貨外銷市場。(記者吳俊鋒攝)

蜜棗正值採收期，枝頭上結滿青翠的果實。(記者吳俊鋒攝)

蜜棗採收後，進行嚴格分級。(記者吳俊鋒攝)

