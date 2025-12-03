挺過非洲豬瘟 台南眷味臘肉醃製開工

挺過非洲豬瘟風波，加上冷空氣來襲，台南仁德的包家臘肉開始醃製。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕入冬後第1道冷空氣來襲，台南仁德區二空眷村知名的包家臘肉開始大量醃製，搶攻農曆春節的年貨商機，挺過非洲豬瘟風波，看見美味能夠順利上桌，業者感動到快掉眼淚了。

業者包宗台表示，產品除了自然風乾的四川臘肉之外，也有煙燻的湖南臘肉，一般在中秋節後會進入最佳曬製期，但先前國內爆發首例非洲豬瘟確診個案，為防堵疫情，政府祭出禁宰令，導致今年的開工時程延後。

包家臘肉年銷上萬斤，遠近馳名，無論是煙燻或風乾等製程，都強調沒有化學添加，道地的眷村口味，深受歡迎。

廣告 廣告

包宗台指出，今年入秋後，南部較少降雨，10月中旬原本生產線準備啟動，但因非洲豬瘟，開業以來首度遇到曬製期無肉可醃的窘境，所幸大家共體時艱，攜手挺過疫情風波。

包宗台說，為堅持品質，都採用現宰溫體豬來醃製，且精選油花比例相當漂亮的，尤其是自然風乾的四川臘肉，冷鋒愈強，就會更美味。

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

「基隆－石垣島」航班月底開航 單程票價2000元起

