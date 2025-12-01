挺過非洲豬瘟！最新民調滿意度破6成 盧秀燕親曝未來決心

非洲豬瘟風波落幕後，台中市長盧秀燕的施政仍獲多數市民肯定。（中時資料照／陳淑娥攝）

非洲豬瘟風波落幕後，台中市長盧秀燕的施政仍獲多數市民肯定。有一份最新民調指出，62%台中市民對盧秀燕市政表現表示滿意，市府團隊表現也同樣獲6成認同，顯見疫情與防疫事件未對市政滿意度造成明顯衝擊。盧秀燕30日也回應表示，「未來市府團隊一定會更戰戰兢兢、更努力，治理好台中市，不辜負大家期待。」

根據《CNEWS匯流新聞網》上月30日公布「台中市長選舉民調」，調查內容涵蓋市民對盧秀燕擔任市長及市府團隊的滿意度。結果顯示，非洲豬瘟事件告一段落後，仍有6成2市民肯定盧秀燕施政表現，另有6成市民對市府團隊表示支持與肯定，整體市政好感度維持穩健。

對此，盧秀燕上月30日晚間出席泰國國慶晚會時回應表示，對民調結果深表感謝，並向市民與台灣民眾表達謝意。盧秀燕指出，「特別感謝台中市民及全國民眾的鼓勵與支持，未來市府團隊一定會更戰戰兢兢、更努力，治理好台中市，不辜負大家期待。」

盧秀燕也強調，台中城市充滿魅力與活力，市民熱情、人情味濃，是值得全台灣民眾驕傲與到訪的地方。她進一步向外界推介台中近期強打活動，包括正在舉行的台中購物節，以及先前同樣引發熱議、吸引人潮的台中鍋烤節。她並透露，從跨年一路延伸到農曆新年期間，台中還將推出更多強力活動接力登場，力拚節慶觀光與市民參與感。

盧秀燕表示，「我謹代表台中市政府團隊，感謝市民朋友與全國民眾的支持，我們會更努力、做得更好，也誠摯歡迎大家有空來台中，一起感受台中的熱情與精彩。」整體市政信心喊話積極正向。

這份民調是由CNEWS匯流新聞網民調中心於114年11月25日至26日採用電話調查，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民，樣本數達1208份，誤差範圍在95%信心水準下為正負2.82個百分點。

