挺過非洲豬瘟！盧秀燕滿血復活 滿意度破6成

2026縣市長選戰開打，《CNEWS匯流新聞網》公布最新「台中市長選舉匯流民調」，結果顯示，台中市長盧秀燕的施政滿意度達62.0%，似乎未明顯受到先前非洲豬瘟事件的影響。民調專家分析，國民黨目前於台中仍占有藍白版圖優勢，下屆市長選舉提名江啟臣，仍有一定競爭力，根據民調，江啟臣目前領先民進黨立委何欣純。

調查結果指出，台中市民對盧秀燕的施政滿意度達62.0%，其中 21.2%非常滿意、40.8%還算滿意；不滿意者占27.6%，另有10.4%無意見。政黨傾向方面，民進黨支持者有26.1%滿意盧秀燕表現，相較之下，國民黨支持者及民眾黨支持者更為肯定，分別有94.7%及77.4%的滿意度。

市府團隊整體表現方面，有60.0%市民表示滿意，包含14.8%非常滿意、45.2%還算滿意，不滿意則為27.6%，12.4%無意見。在政黨支持度方面，調查顯示，台中市民中27.7%支持國民黨、25.9%支持民進黨、17.3%支持民眾黨；其餘如時代力量與台灣基進分別為2.1%與1.4%，未表態者占25.5%。

民調專家表示，儘管外界曾預期非洲豬瘟可能重挫盧秀燕及其團隊的民意支持度，但本次數據顯示影響已逐漸淡化，滿意度仍維持在六成上下的穩定水平。若國民黨於下屆市長選舉提名江啟臣，在目前藍白版圖優勢下，仍具有一定競爭力。

此次民調由CNEWS匯流新聞網民調中心執行，於114年11月25日至26日晚間進行市話與手機（7：3）合併調查，共取得1,208份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.82 個百分點，並依戶籍地、性別、年齡及教育程度加權處理。

