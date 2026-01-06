挺過颱風地震 台灣國寶魚族群持續穩定 (圖)

其他人也在看
今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 23
林得恩指出，中南部地區之所以在清晨出現比北部更冷的情形，主因可歸納為以下四項：一、輻射冷卻效應更強清晨約凌晨4時至7時之間，地表溫度受夜間長波輻射冷卻影響最大。中南部由於雲量少、空氣乾燥且風速微弱，有利地表熱能大量散失，導致氣溫快速下降。這種情況下，輻射冷...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
冷爆！氣象專家吳德榮指出，周二（6日）強烈大陸冷氣團南下，由於環境逐漸偏乾且伴隨強烈輻射冷卻效應，在周三至周六平地最低溫恐跌破5度大關。民眾需特別留意，這波冷空氣極有機會達到「寒流」標準，成為入冬後最強勁的低溫考驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
強烈冷氣團明襲台！一路凍到周末 探9度時間曝光
中央氣象署發布低溫特報，今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
【記者黃泓哲／台北報導】中央氣象署今(4)日10時38分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地清晨氣溫明顯偏低。氣象署提醒，明(5日)清晨到上午，局部地區有出現10°C以下低溫的機率，早出晚歸的民眾一定要做好保暖，避免著涼。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣
今（6）日清晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨。氣象專家吳德榮表示，明（7）日至10日清晨強冷空氣籠罩，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
養生教授咳嗽2個月「確診肺癌末期」 醫嘆：空污害了他！
一名平時注重養生且長年維持慢跑習慣的教授，因持續咳嗽2個月就醫，經檢查後確診肺腺癌第4期，癌細胞已轉移至腦部，最終仍不幸病逝。營養醫學醫師劉博推測，該教授罹癌可能與晨跑時吸入過多PM2.5有關，因此呼籲民眾當空氣品質不佳時應改於室內運動。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 121
根據中央氣象署觀測，今天（5日）清晨5:44全台最低溫出現在新竹縣關西的6.5度。受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。氣象署表示，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
生活中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導這幾天，民眾外出，明顯感受到溫度真的很低！外出真的包得緊緊緊，但這不是溫度最低的時候。氣象署預估，未來還有更強烈的大陸冷氣團，全台溫度將繼續往下探！有醫師提醒，天氣冷的時候，室內溫度非常重要！因為室內猝死機率比室外高，不僅出門要穿得多一點，在家裡也得做好保暖工作。大鍋冒著熱氣，熱騰騰的米粉湯，各式各樣的黑白切，不管天氣多冷，喝上一口熱湯，真的有夠暖胃。中央氣象署針對18個縣市發布低溫特報，但這幾天還不是最冷的時候，未來一週還有另一波，強烈大陸冷氣團，冷空氣持續南下，全台氣溫會像溜滑梯一樣繼續往下探，民眾外出得包得更緊。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）民眾：「一般年紀大的，應該要洋蔥式的（穿搭）吧，（在家裡的話）我都喝溫開水，那穿襪子還是會穿一些薄薄的外套。」民眾：「洋蔥式穿搭，襪子啊腳踝或是脖子包厚一點，（在家）就穿一個在家裡的大外套，然後穿去床上睡前都喝熱湯。」要對抗低溫，保暖工作真的得做好，消防署從跨年當天統計到1月3號，通報非創傷性到院前心肺功能停止的報案，這四天就有123件，救護案件，雖然不一定跟天氣變冷有關，但民眾還是得多加留意，因為低溫容易誘發心血管疾病發生，特別是清晨5到6點，以及晚上8到9點，是急性心肌梗塞與中風的高風險時段，不僅出門要穿得暖，室內溫度也得注意，最好保持18到20度左右。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）台安醫院心臟內科醫師林謂文：「室內猝死的機率會比室外，還要來得更高，清晨的時候起床的時候，這時候在被窩的溫度，如果是接近30度，可是在臥室可能只有20度，這時候溫差變化劇烈，就有可能產生所謂的，對身體產生一定程度的衝擊，血壓會突然上升，這時候就容易發生一些，心腦血管的意外事件。」溫差變化劇烈，血管收縮、血壓上升，不管一般民眾或是高風險族群，都得特別注意。原文出處：天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病 更多民視新聞報導零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！日知名軟糖公司出護手霜「包裝一模一樣」 台灣遊客誤吃嚇壞：太像了冬季心房顫動進入高峰期 醫解析關鍵對策民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（4）日各地氣溫明顯寒冷，其中新竹關西最低溫僅4.8度。
今早（6日）各地清晨降溫明顯，根據中央氣象署資料，平地最低溫落在台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.4度、台南
[Newtalk新聞] 今（5）日清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。中央氣象署凌晨4點32分針對16縣市發布低溫特報，今日平地最低溫是金門東測站在今天清晨6點9分測得的6.2度；台灣本島平地最低溫則出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，清晨5點44分測得6.5度。 氣象署指出，今日各地日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有可能出現10度以下低溫。白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚間氣溫將進一步下降。 天氣方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級 。 週二受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫預測北部、宜新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言