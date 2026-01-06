挺過颱風地震 雪管處：野生國寶魚1.6萬尾持續穩定

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）台灣去年歷經多次颱風、地震，雪霸國家公園管理處今天表示，根據去年6至10月研究監測「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭野生族群數量並未受天候影響，顯示經多年復育，族群呈持續穩定。

根據雪霸國家公園管理處今天發布的新聞稿，武陵站主任廖林彥指出，這項調查是在去年6月至10月期間，以浮潛目視法進行台灣櫻花鉤吻鮭野生族群數量研究監測，數量約有1萬6020尾，為歷史第3高；雖未再創歷史新高，但從近5年族群數量皆在1萬5000尾左右來看，顯示族群數量相對穩定。

廖林彥表示，台灣櫻花鉤吻鮭野外族群數量連續多年維持在穩定水準，顯示棲息地經過30年復育呈現穩定、成熟，鮭魚並未受颱風、地震等天候因素干擾，甚至可抵抗全球氣候暖化影響；除長期棲地改善，人工復育及放流管理策略，也都有效逐步降低台灣櫻花鉤吻鮭滅絕風險。

雪管處去年9月與勁捷航空合作，首次運用直升機吊掛方式執行司界蘭溪上游放流，大幅縮短以往人力運輸流程，使魚隻能快速安全抵達目標棲地，有效降低人力負擔與運送過程中魚苗死亡潛在風險，為高山溪流放流作業建立更具效率操作模式。

雪管處指出，司界蘭溪上游的棲地放流，也是完成台灣櫻花鉤吻鮭歷史流域（包括七家灣溪流域與合歡溪流域等）棲地放流工作最後一塊拼圖。

為進一步整合研究成果與擴大環境教育推廣，雪管處表示，現正籌劃設置「國寶魚生態體驗教室」，結合現有生態中心及種原庫，成為台灣櫻花鉤吻鮭保育、環境教育與展示的重要場域，讓民眾能系統性並近距離觀察體驗、了解國寶魚的生態特性與復育歷程，預計今年動工。

雪管處強調，台灣櫻花鉤吻鮭野生族群能長期維持穩定，並非單靠單一復育措施，而是透過從流域整體保育方式，結合公私協力單位進行棲地改善維護、長期族群監測、人工繁殖、放流管理等工作，並同步降低人為活動對棲地干擾；近年更將研究成果轉化為環境教育與實地體驗，這樣結合科學研究與實際管理環教的保育復育模式，未來可作為其他高山溪流或瀕危物種保育工作參考。（編輯：陳仁華）1150106