挺過3大危機盧秀燕滿意度回穩 台中在地揭關鍵原因「不兼黨主席」

照片來源：盧秀燕臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

長期居6都市長滿意度前段班的台中市長盧秀燕，在經歷非洲豬瘟後，是否有受到影響，進而影響到台中市長交棒，根據CNEWS匯流新聞網今（30）日最新「台中市長選舉匯流民調」顯示，非洲豬瘟後，6成2市民肯定盧秀燕表現，6成肯定市府團隊滿意度；台中政壇人士分析，在新光三越氣爆、美國關稅衝擊和非洲豬瘟3大危機陸續考驗市府治理韌性後，市政評價逐步回穩，顯示盧秀燕數月前選擇不角逐國民黨主席、專注市政的政治判斷，確實在關鍵時刻發揮穩盤效果。

最新調查發現，台中市民對盧秀燕擔任市長的表現，有62.0%滿意（21.2%非常滿意，40.8%還算滿意），27.6%不滿意（12.5%不太滿意，15.1%非常不滿意），另10.4%無意見。調查也發現，台中市民對台中市府團隊的表現，有60.0%滿意（14.8%非常滿意，45.2%還算滿意），27.6%不滿意（14.3%不太滿意，13.3%非常不滿意），另12.4%無意見。

台中政壇人士指出，綜觀今年3大危機，橫跨工安、產業與防疫3大治理面向，政治壓力與行政挑戰皆不小，卻也因盧秀燕未兼任國民黨主席，得以集中火力處理市政。第一項重大危機為今年2月發生的新光三越氣爆事故，直接衝擊7期百貨核心商圈與就業，外界一度憂心區域經濟動能受阻。所幸台中市政府在7個半月內同步達到「安全重建」與「商圈復元」2大目標，使新光三越如期復業，搭配年底台中購物節啟動，帶動人潮消費逐步回流。

第二項危機是美國加徵關稅衝擊擴大，台中作為金屬加工、工具機、自行車等出口產業聚落，受影響最為顯著。台中市府於4月底召開產業論壇，並迅速整合新竹縣市、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義市等中部8縣市長，透過「中台灣治理平台」緊急研擬對策，並向中央提出15項建議方案。

同時，台中率先編列2500萬元預算協助9大產業工會拓展國際市場、出國參展，並加速台中國際會展中心策展與招商，協助業者轉向非美市場，降低區域產業衝擊。

第三項危機為非洲豬瘟防疫挑戰，雖然台中市府前期因豬農供述資訊落差而顯得應對紊亂，引發輿情壓力，但中後期迅速調整應變機制，與中央建立協作默契，最終成功將疫情侷限於案場，防堵擴散，大幅減輕民生衝擊。

台中地方普遍認爲，盧秀燕於關鍵時刻親自坐鎮、穩定局勢，呼應其一貫主張的「台中好、台灣才會好」治理主軸，展現地方領導人面對複合式危機的決斷與承擔，這也是民調能快速回穩的重要關鍵。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

照片來源：盧秀燕臉書

