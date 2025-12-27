挺邱議瑩「2026選高雄」有變？阿扁突送許智傑4字

政治中心／綜合報導

2026高雄市長選舉綠營初選競爭激烈，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆以及林岱樺都表態角逐。對於「4搶1」局面，前總統陳水扁先前表示，自己的「第六感」很準，甚至透露現任市長陳其邁，屬意邱議瑩接棒。而持續在社群活躍的陳水扁，日前與許智傑隔空互動時特別加碼送上「這4字」，再度引發外界熱議。

2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營陸續布局，外界持續關注6都縣市長人選；目前民進黨正處於提名階段，新北市由蘇巧慧出馬，外界普遍看好她能傳承老爸蘇貞昌衣缽。民進黨台南市選戰競爭激烈，有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名。而高雄市長黨內初選方面，出現立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺及許智傑的4搶1局面，距離初選只剩下二十幾天，四名選將馬不停蹄掃街，爭取最後出線機會。

民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆（左1）、邱議瑩（左2）、許智傑（右2）、林岱樺（右1）。（圖／民視新聞）





值得一提的是，前總統陳水扁先前接連在廣播節目中，談及民進黨2026年九合一大選布局的話題。其中，綠營長期握有執政優勢的台南，被視為關鍵一戰。當前立委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，而前總統陳水扁先前則直言：「陳亭妃有99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，這番話被外界認為，是在表態力挺立委陳亭妃。

陳水扁（右）日前公開喊「台南第一女市長」，疑似力挺陳亭妃（左）出線。（圖／民視新聞資料照、翻攝自臉書@陳水扁）





另外，對於民進黨高雄市長初選4搶1的局面，到底會由邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑當中的哪一人出線？陳水扁也曾在廣播節目中鬆口表達看法，他當時聲稱，自己的第六感「感覺」邱議瑩應是現任市長陳其邁認可，且最能延續他的施政理念與擘畫藍圖，並可無縫接軌的人選。對此，陳其邁僅強調4位參選人都非常優秀、努力，初選就交由高雄市民來做最後的決定。

陳水扁拋出「第六感論」，並稱邱議瑩是「最強母雞」、最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格。（圖／翻攝自臉書@陳水扁）





而立委許智傑當時被問及「阿扁第六感論」時則大方回應稱「尊重阿扁總統的第六感」，並提到陳水扁曾稱讚他重情重義。如今，兩人再有最新互動。日前適逢耶誕節、同時也是許智傑的生日，他在社群發文「可以跟我說那四個字嗎？」，釣出阿扁留言送祝福「祝許委員生日快樂」，另外還加送四字「心想事成！」。

