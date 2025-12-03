挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上也都有所保留，因為柯也知道這樣的說法與態度，不只在台灣主流民意沒有市場，在南部更沒有市場。

前總統陳水扁近日分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因就在國民黨主席鄭麗文頻被質疑「紅統」立場，可能會拖累明年選情；而前國民黨立委蔡正元也附和陳水扁的看法。

對此，賴瑞隆表示，因為對中共而言要以武力對台灣不見得能贏，要犧牲也付出代價很多，但若能取得親中且友善的政權當然是最低廉的。他提到，2026若能讓中共所支持的國民黨主席鄭麗文及鄭支持的人選當選，而2028總統大選也是同樣的方式，對中共而言是最簡單的，但對台灣人民的心裡一定會產生疑慮。

賴瑞隆也觀察，鄭麗文當選黨主席後，柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上也都有所保留，因為柯也知道這樣的說法與態度，不只在台灣主流民意沒有市場，在南部更沒有市場，只要被貼上親中標籤，大概就很難了，更別說想拿中間選民的選票。

不過，賴瑞隆也提到，自己的選舉都是採正向方式，告訴市民為什麼要投給他，不太採負面攻擊的方式，因為他認為選舉是希望帶給人民更多願景。他說，這也是民調始終保持不錯，也是來自很多不只綠營選民，連中間或是泛藍的支持者都願意支持他，這也代表建設高雄不分黨派在服務。

