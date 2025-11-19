挺鄭麗文一國兩區？黃國昌：與其在名詞、意識形態打轉 真正重要是捍衛民主自由

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（19）日與國民黨主席鄭麗文會面，對於藍白未來若合作，兩岸議題與路線，雙方是否有達成共識？對此，黃國昌說，兩岸問題當然必須要面對，但他也要邀請不僅是媒體好朋友，而是所有台灣人民思考這件事，與其在名詞或意識形態上打轉，不如要立下的目標是實現什麼價值、達成什麼目標。

民眾黨主席黃國昌今與國民黨主席鄭麗文會面。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天與鄭麗文會面並接受媒體聯訪，黃國昌被問到未來若合作，兩岸路線雙方是否達成共識？黃國昌說，他從年輕的時候討論到現在，今年快要53歲，從過去到現在，有10種不同的名詞，搞了30幾年然後呢？創造了什麼改變？

廣告 廣告

黃國昌說，民進黨有台獨黨綱，他們說台獨黨綱沒有凍結，但被台灣前途決議文取代，「這對我一點都不重要，重要的是我們怎麼讓台灣真的捍衛民主、自由、法治的生活方式，怎麼帶給台灣人民更好的生活，這才是值得捲起衣袖打拚的目標。」



更多FTNN新聞網報導

曝蘇巧慧透過管道鼓勵他選新北到底 黃國昌：她為何要這樣講我會不明白？

與鄭麗文峰會 黃國昌：2026選舉用最大誠意最好方式選出最強團隊

在野峰會將展開！鄭麗文黃國昌對談3點登場 聚焦4大主軸

