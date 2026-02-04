挺鄭麗文「我們是中國人」 李貞秀：中華民國國民不叫中國人 不然叫什麼？

民眾黨團召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會，立委李貞秀。陳祖傑攝



國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪時強調，「如果回歸中華民國《憲法》規定，我們也是所謂的中國人。」對此，具有中配身分的民眾黨立委李貞秀今（2/4）天力挺鄭麗文的言論，並表示「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？」她也強調，自己就是堂堂正正的中華民國公民。

民眾黨立法院黨團今早舉辦「人民優先 民生優先」優先法案記者會，李貞秀繼續成為媒體焦點，對於鄭麗文喊出「我們是中國人」，李貞秀說，鄭所稱的中國人，一定是台灣人大家都理解的「中華民國國民」，這要看大家怎麼解釋，「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？」她隨後強調，自己就是堂堂正正的中華民國國民。

廣告 廣告

另外，有不具名官員指出，若內政部認定李貞秀當選無效，行政機關可不配合索資、官員也不必答詢。李貞秀表示，目前黨團還沒討論因應作為，但基本原則就是合憲。她說，自己早上有在網路找資料，如果政府官員拒絕立委質詢，好像沒有罰則可言，「這個是不是要修法一下？」

最後，李貞秀表示，可以去監察院檢舉官員瀆職。

更多太報報導

認了已離婚非中配！李貞秀：在台落地生根30年「女人不是男人附庸」

內政部要求李貞秀放棄中國籍 侯友宜：一切按照法治來做

抓包李貞秀放棄中國籍文件「多項錯誤」 石明謹：恐怕根本沒申請