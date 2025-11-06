挺防疫顧生計！經濟部補助市場豬肉攤商3萬元 高市府加碼1.5萬元
【記者凃建豐／高雄報導】為落實非洲豬瘟防疫工作並兼顧攤商生計，高雄市傳統市場許多豬肉攤商主動配合防疫政策，自主暫停營業。高雄市長陳其邁感念攤商在防疫關鍵時期的辛勞與合作，今（6）日宣布，除全面免收公有市場豬肉攤位使用費一個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，以實際行動支持攤商，攜手共同度過防疫與經營的雙重挑戰。
自10月22日非洲豬瘟疫情引發社會關注以來，市府立即於23日啟動每日市場監控機制，持續掌握全市公有及民有市場之豬肉供應與價格變化，並依中央指示滾動調整防疫應變作為，確保民生市場供需穩定。
此次補助對象依經濟部公布為高雄市列管有案公民有零售市場及攤集場的專營販售生鮮溫體豬肉攤商，攤商有營業事實，並於國內非洲豬瘟疫情前即在傳統市集內從事生鮮溫體豬肉販售，於國內非洲豬瘟疫情後配合活體豬禁宰禁運政策而暫停販售生鮮溫體豬肉造成損失，經濟部每攤補助3萬元，高市府再加碼每攤補助1.5萬元，合計高雄市每攤補助4.5萬元。
高雄市政府經濟發展局表示，後續將配合經濟部期程辦理，自禁宰禁運期限解除後，第一時間主動派員至各市場協助各場管理單位及豬肉攤商提出申請並完成造冊，無管理委員會組織者，由經發局派員協助現場造冊，再由市府統一函送經濟部商業發展署審核，經該署審核通過後，補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。後續高雄市政府也將配合中央單位協力推進相關措施，並與全市豬肉攤商一同挺過防疫非常時期，通力合作阻絕非洲豬瘟傳播途徑。
經濟部：豬肉攤商補助從寬認定 地方造冊列管就能申請
豬肉攤商補助從寬認定
