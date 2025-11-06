挺防疫顧生計！經濟部補助市場豬肉攤商3萬元 高市府加碼1.5萬元
【記者凃建豐／高雄報導】為落實非洲豬瘟防疫工作並兼顧攤商生計，高雄市傳統市場許多豬肉攤商主動配合防疫政策，自主暫停營業。高雄市長陳其邁感念攤商在防疫關鍵時期的辛勞與合作，今（6）日宣布，除全面免收公有市場豬肉攤位使用費一個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，以實際行動支持攤商，攜手共同度過防疫與經營的雙重挑戰。
自10月22日非洲豬瘟疫情引發社會關注以來，市府立即於23日啟動每日市場監控機制，持續掌握全市公有及民有市場之豬肉供應與價格變化，並依中央指示滾動調整防疫應變作為，確保民生市場供需穩定。
此次補助對象依經濟部公布為高雄市列管有案公民有零售市場及攤集場的專營販售生鮮溫體豬肉攤商，攤商有營業事實，並於國內非洲豬瘟疫情前即在傳統市集內從事生鮮溫體豬肉販售，於國內非洲豬瘟疫情後配合活體豬禁宰禁運政策而暫停販售生鮮溫體豬肉造成損失，經濟部每攤補助3萬元，高市府再加碼每攤補助1.5萬元，合計高雄市每攤補助4.5萬元。
高雄市政府經濟發展局表示，後續將配合經濟部期程辦理，自禁宰禁運期限解除後，第一時間主動派員至各市場協助各場管理單位及豬肉攤商提出申請並完成造冊，無管理委員會組織者，由經發局派員協助現場造冊，再由市府統一函送經濟部商業發展署審核，經該署審核通過後，補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。後續高雄市政府也將配合中央單位協力推進相關措施，並與全市豬肉攤商一同挺過防疫非常時期，通力合作阻絕非洲豬瘟傳播途徑。
更多壹蘋新聞網報導
優惠超有感！11月提前引爆年底購車潮 搭上普發1萬最高6倍回饋（壹蘋10點強打）
黄明志極樂泰國「偏愛第三性」？經紀人轟太扯：他只愛大奶妹
星光幫安歆澐婚變！淚控國手老公家暴、偷吃友人妻
其他人也在看
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
桃園罕見停班課！這群人怒問：到底要上班嗎
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來勢洶洶，北北基桃針對放不放假罕見不同調，桃園市率先拍板今（11）日全市停止上班上課，消息一出，市長張善政臉書湧入大批網友留言「市長英明！」、「市長我愛你！」但也有不...今日新聞NOWNEWS ・ 32 分鐘前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 1 天前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鳳凰颱風「過北緯20度」 戴立綱：消風中的進行式
鳳凰颱風今（11日）已經轉為輕度颱風，中天氣象主播戴立綱今早發文表示「叫它別過北緯20度，不聽！」，並透露鳳凰正處於「消風中的進行式」。中天新聞網 ・ 29 分鐘前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 3 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 1 天前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 1 天前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 1 天前
快訊／週二颱風假？最新風雨預測「12縣市達標」
鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署今（10）日17時30發布海上颱風警報。外界關注明（11）日是否停班課，根據氣象署最新公布的風雨預報，共有12縣市達到停班停課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰路徑南修「提早登陸」！最新暴風圈侵襲率出爐 北北基數字變了
《TVBS新聞網》報導，氣象署預報員張竣堯表示，原本颱風行經中部路線，距離較長，因此登陸時間較晚，如今路徑南調，行進距離縮短，導致登陸時間從週三深夜至週四（13日）提早到週三下半天。根據最新模擬，颱風暴風圈將影響中南部及花東地區，北部則受到外圍環流及共伴效應影...CTWANT ・ 18 小時前
房價撐不住了？交易量崩破3成！專家直言「價格最壞時候」正開始
房市今年冷颼颼，9月份全台建物買賣移轉棟數，更寫下年減32.1％的驚人數字，交易量溜滑梯，連帶房價走勢也被外界看壞，今年剩下不到兩個月，交易量究竟會如何發展？房價又將走向何方？有房產專家直言：「價格最壞時候正在開始」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 3 小時前
小馬親哥揭家醜／小馬發律師聲明反擊 指控「哥哥索討鉅款」
本刊報導，藝人小馬（倪子鈞）遭親哥哥指控財產來源不明，還加碼爆料他們的二姊是澳豐吸金案的漏網之魚，小馬回應表示，自己減少演藝工作是有意調整人生方向，他還有其他的事業投資，至於妻子公司雖有虧損但互不影響；他也澄清二姊並未在兆富公司任職，雙方沒有金錢往來或財務關係。今（11日）小馬透過律師發出4點聲明，指控哥哥索討鉅款，捍衛自己清白。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
被勸暫緩兩年條款 柯不爽：當立委才能做事？
民眾黨不分區立委「兩年條款」爭議又浮上檯面，傳出立委林國成和張啓楷，遊說柯文哲暫緩兩年條款，才能保護黃國昌，以免卸任被清算，但實際上是為了能「帶職參選」，黃國昌強調，自己不會帶職參選，也跟柯文哲定調，兩年條款絕不更動。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中職／週刊爆李珠珢改「公主病」獲續約 富邦育樂回應留伏筆
Fubon Angels「AI女神」李珠珢傳出已和球隊完成續約！根據最新一期週刊報導，李珠珢適應台灣的應援文化，一改讓人詬病的「公主病」，明年確定續留台灣展開第2年啦啦隊生涯，對此富邦育樂也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰颱風「海、陸警時程」曝！越晚雨越大 這天全台雨風最猛
鳳凰颱風今（10）日清晨通過菲律賓呂宋島，中心已進入南海，預估今明兩天將逐漸北轉接近台灣，中央氣象署預計今日下午至傍晚發布海上颱風警報，明日上半天發布陸警。氣象署預估鳳凰颱風今明兩天將逐漸北轉，並在週三、週四（12、13日）最接近台灣。受到颱風外圍環流與東北季風共伴影響，今起至週二北部、東半部降雨將持續增強，局部地區有豪雨以上等級的機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前