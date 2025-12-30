挺陳亭妃選市長！ 王世堅改編「沒出息」開唱

民進黨台南市長初選將在明年的1/13.14兩日，進行民調，參選人林俊憲今天是在多名台南的立委陪同下，啟動車掃活動，而另一位參選人陳亭妃，則有"扶龍王"之稱的立委王世堅加持，而且王世堅更改編神曲"沒出息"，力挺陳亭妃！

王世堅改編神曲「沒出息」，高唱「堅定挺妃」力挺陳亭妃。（圖／TVBS）

民進黨台南市長初選進入最後倒數，將於明年1月13、14日進行電話民調。參選人陳亭妃找來有「扶龍王」之稱的立委王世堅加持，王世堅更現場改編自己的小提琴神曲《沒出息》，高唱「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是實實在在、堅定挺妃」，誓言全力支持好友陳亭妃爭取提名。

王世堅表示，他不忍陳亭妃在初選過程中飽受攻擊，因此決定「撩落去」幫忙出氣。針對網路上有攻擊指陳亭妃與藍營政治人物同台是「支持國民黨、民眾黨」，甚至被貼上「背骨」標籤，王世堅對此說法嗤之以鼻。

民進黨立委王世堅說：「我覺得（點頭招呼）是基本人性，大家相處的道理。那如果照那種神經病的說法，那麼大家應該怎樣？每天都要武裝起來嗎？把安全帽戴上，隨時就帶著雙截棍，碰到了、洗手間碰到，唉，先來個兩下，是這樣嗎？」

面對黨內競爭激烈的流言蜚語，陳亭妃選擇不再隨之起舞。 民進黨台南市長初選參選人陳亭妃說：「對於所有的抹黑攻擊，亭妃不會再回應了。甚至是用那麼多的網軍，我說過，我羨慕別人有資源，可是我們沒有資源的，我們就用雙腳努力走。」

對於「網軍」指控，另一位參選人林俊憲則不以為然，呼籲黨內應維持君子之爭。 民進黨台南市長初選參選人林俊憲說：「選舉要累積正面的能量，不要遇到事情一緊張就亂罵人。大家都是黨內同志，應該要君子之爭。我這幾天也被莫名其妙地亂罵一通。」

有別於陳亭妃找來王世堅助陣，林俊憲則展現強大組織實力，啟動大規模車隊掃街。現場包括郭國文、林宜瑾、賴惠員等多位台南在地立委，以及台南市議長邱莉莉等人皆現身力挺。隨著民調日子逼近，兩位參選人使出渾身解數，要在最後兩週全力衝刺搶下提名。

