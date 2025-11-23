挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好

針對近期「垃圾山」事件引發的惡意指控，民進黨立委邱議瑩今（23日）表示，全力支持市長陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步。

邱議瑩和陳其邁一起參加活動。（圖取自邱議瑩臉書）

邱議瑩今天表示，垃圾山事件在市府上周接獲檢舉後，立即啟動查處機制，並在第一時間將案件移送偵辦，相關涉案人員也迅速到案，高雄對非法傾倒垃圾問題從不縱容、不會放任。

圖取自邱議瑩臉書。

邱議瑩批評，國民黨卻見獵心喜，惡意帶風向。立委陳菁徽甚至拿犯嫌李有財自行合成的假圖抹黑市長「包庇環境殺手」，而藍委柯志恩也一起嘲諷、消費高雄。邱議瑩反問，「柯志恩參選市長的理念，就是無止盡攻擊高雄嗎」。她表示，冷嘲熱諷無法代替踏實的治理市政。

邱議瑩強調，高雄過去被國民黨矇騙與消耗，如今好不容易迎來一位踏實做事的陳其邁，卻又看到國民黨急著把高雄拖回黑暗過去。

「國民黨最大的政治企圖，就是見不得高雄好」。邱議瑩強調，會與市府團隊共同站穩立場，「我們會奮力守護高雄，不容國民黨為選舉繼續抹黑我們的家鄉」。

