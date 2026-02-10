挺青農！台電彰化區處辦拔好彩頭千人參與

台電彰化區處與青農相契作，舉辦拔蘿蔔活動，近2千員工與民眾參與，春節前拔得好彩頭。（圖：台電提供）

台電彰化營業處為善盡國營企業的社會責任，和彰化青農契作5分多農地，栽種數萬株蘿蔔，在過農曆新年前夕，盛大舉辦「2026好彩頭田野健行暨拔蘿蔔活動」，吸引近2千名員工、親屬和在地民眾熱情參與，希望促進同仁們的親子關係，增加農民收益，場面熱烈又溫馨！

象徵「好運慶豐收」的農曆新年將到來，台電彰化區營業處，延續27年來迎新春的傳統，盛大舉辦「2026好彩頭田野健行暨拔蘿蔔活動」；區處長王花蘭表示，今年適逢台電成立80周年，在守護台灣電力的漫長歷程中，彰化區營業處也透過結合「拔蘿蔔、好彩頭」活動深耕在地，讓「台電」不僅照亮鄉親的生活，更藉由走進田野實際支持在地農業。

副處長劉詩亮也強調，為了力挺在地的返鄉青農，特別和位在溪州鄉「三條國小」旁，由畢業於嘉義大學農經系的黃子騰農友所經營農地相契作，透過專業管理，不僅大幅提升蘿蔔的品質，也以實際行動鼓勵青農返鄉，為傳統農業注入創新與活力。

這項活動由「三條國小」學生帶來精彩才藝表演揭開序幕，隨後參與同仁健行前往鄰近農田，展開拔蘿蔔體驗，趕往參與盛會的縣長王惠美，也肯定台電公司深刻了解農民的辛勞，以實際行動支持在地返鄉的青農；從參與民眾歡喜把蘿蔔的笑容當中，也深刻感受來自大自然土地無窮的魅力，以及歡樂迎新春的氛圍，場面是熱鬧滾滾、趣味橫生。（李河錫報導）