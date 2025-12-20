挺體育！ 江啟臣偕運彩公會贈30萬羽球物資予南陽國小

江啟臣偕運彩公會贈30萬羽球物資予南陽國小羽球隊。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

豐原南陽國小羽球隊實力堅強，征戰大小賽事屢獲佳績，為支持學校體育教育及學生運動發展，立法院副院長江啟臣媒合中華民國運動彩券經銷商商業同業公會捐贈20箱羽毛球給南陽國小，台中市羽球委員會又加贈5箱羽毛球，總計25箱、9000顆羽毛球，並於20日南陽國小八十週年校慶典禮上致贈，為這所歷史悠久的小學注入活力與祝福。

南陽國小羽球隊實力堅強，114年成績再創高峰，在全國盃，在六年級等級，女生、男生團體組，分別奪下第二名、第五名，女生、男生雙打，也分別奪下第二、第三名，女生單打更摘下第三名，皆奪得佳績，今年台中市市長盃，更奪下6金4銀11銅。身為南陽國小校友之子，副院長江啟臣感性表示，南陽國小是地方教育的根基，更是孩子成長的起點。他強調，政府應扮演資源串聯的平台，透過公私協力改善體育環境，讓基層體育獲得穩定支持。他更溫情勉勵孩子：「孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。只要給予機會，他們就能找到自己的舞台。」

羽毛球近年在全球掀熱潮，加上鴨、鵝毛原料供給吃緊，導致羽球價格高漲逾80%；但在訓練時羽球消耗量大，運動培育資源對學校造成壓力。立法院副院長江啟臣關心基層教育與學童發展，積極協調資源，最終促成這次羽毛球的捐贈，希望為學校體育課程增添更多實用設備，提升學生參與體育的機會。運彩公會理事長何昱奇指出，羽球隊草創初期資源極度匱乏，但孩子們流汗、跌倒後再爬起來的堅持令人感動。他對球員感性喊話：這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任。

南陽國小校長尤長亮表示，這批羽毛球將提供學生更多練習、競賽的機會；在羽球隊參與重要大型比賽前夕，江副院長也協助校方，積極協助借用運動中心、符合國際標準的訓練場地，讓選手們能有最完善的環境準備賽事；羽球隊訓練耗材高，訓練費用也是對學校是個壓力，但江副院長近年也持續透過各方管道，爭取大量訓練用耗材，實際支持羽球訓練。江副院長表示，這次的合作不僅強化南陽國小的體育教育資源，更展現政府、社福團體與民間企業，在推動基層教育、學童福祉上的共同責任與努力。