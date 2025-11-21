挺高市早苗是「基於審慎的戰略發言」 IPAC呼籲全球支持日本

IPAC發出聲明，指日本首相高市早苗的發言與國際共識一致，「台灣的安全就是全球的安全」，呼籲各國政府公開支持日本。（圖／翻攝立委范雲臉書）

日本首相高市早苗的台灣有事論引發中日局勢緊張，19日更遭中國禁止日本水產品，對此，民進黨立委范雲PO出IPAC（對中政策跨界議會聯盟）聲明，指出日本首相高市早苗的發言與國際逐漸形成的共識一致「台灣的安全就是全球的安全」，並要大家聲援被中共欺壓的日本，呼籲各國政府公開支持日本。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國接連祭出反制，衝擊日本產業，也造成中日緊張局勢升溫。

范雲今PO出IPAC官網聲明指出，高市早苗對台海局勢升溫的憂慮完全合乎情理，與國際逐漸形成的共識一致「台灣的安全就是全球的安全」，高市的發言是基於審慎的戰略，而非挑釁，危及台海安全，本不能坐視不理。

最後，更強烈譴責中國駐大阪大使的威脅性言論，指出此言論更凸顯北京近年來在全球各地一再破壞外交規範的趨勢，呼籲各國政府公開支持日本。



