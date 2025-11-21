挺高市早苗美國務院加入戰局！主動表態支持「美日同盟」：反對武力改變台海現狀

日本首相高市早苗的「台灣有事」一說引起中方反彈，並祭出一連串抵制措施。美國國務院今（21）日首度主動對此表態，強調對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，「堅決反對任何單方面改變台灣海峽、東海或南海現況的企圖，包括使用武力或脅迫手段。」

高市早苗日前以首相身份在日本眾議院答辯時表示，如果「台灣有事」發生可能構成日本的「存亡危機事態」，日本自衛隊可藉由行使集體自衛權，動用武力介入台海衝突，此一說法引起中方跳腳，發布暫緩赴日旅行、停止進口日本水產品等抵制手段。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）今日在X平台發文表示，「我們對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移。美日同盟仍是印太地區和平與安全的基石。我們堅決反對任何單方面改變台灣海峽、東海或南海現況的企圖，包括使用武力或脅迫手段。」

這是中日情勢升溫後，美國國務院首次主動發聲。另外，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）已經數次表態支持日本，他表示，在中日任何爭端中，美國都將堅定支持日本，他並在X上寫道「對北京來說，脅迫是一種難以戒掉的習慣。不過，就像中國上次缺乏正當性地禁止日本水產品期間，美國力挺日本一樣，這次我們也會再次支持我們的盟友。」

（圖片來源：美國國務院副發言人皮戈特X、三立新聞）

