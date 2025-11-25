挺高市早苗！日政府表態無須檢討 中國外交部氣喊：到底有沒有反躬自省

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗日前表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作抗議，祭出多項反制，中日關係緊張。不過，日本政府今（25）日正式表態，強調政府對可行使集體自衛權的既有立場「完全沒有改變」，不認為需要重新檢討。這讓中國又氣炸，中國外交部稱，日方在迴避，企圖蒙混過關，這讓國際社會不得不質疑，日本到底有沒有反躬自省、糾正錯誤的誠意和行動。

高市早苗日前表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。讓中國氣喊堅決反對，中國外交部、中國國防部及國台辦輪番開嗆，要中國人別去日本，還大動作在黃海、渤海實彈演習，以及單方面通知日本，停止進口日本水產品，甚至取消12條航線的所有航班。

不過，日本政府今天在內閣會議上，針對高市早苗的說法以書面方式正式說明，強調日本政府對可行使集體自衛權的既有立場「完全沒有改變」，也不認為需要重新檢討。

對此，中國外交部發言人毛寧今在例行記者會中稱，日本官方最近多次提到日本政府的「一貫立場」或「立場沒有改變」，中方已經明確向日方提出，日方所謂的「一貫立場」具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個「一貫立場」？

毛寧還嗆，日方一再重複所謂「立場沒有改變」的概念，但是卻始終沒有觸及問題的實質，實際上日方是在刻意迴避中方關於收回錯誤言論的要求，企圖蒙混過關，這讓國際社會不得不質疑，日本到底有沒有反躬自省、糾正錯誤的誠意和行動。

