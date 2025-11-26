挺高市早苗！談中國制裁日本 賴清德：動不動威脅不是一個大國應有的作為

針對中國近日對日進行多項制裁，總統賴清德表示，中國動不動對周邊國家進行威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有作為。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德今天（26日）宣布追加1.25兆台幣國防特別預算案，以提升台灣自我防衛能力，然而針對高市早苗發表台灣有事言論以來，中國已採取各種措施，台灣如何在國際扮演角色？召開國防預算記者會想傳達什麼訊息。賴清德表示，高市早苗首相基於維護印太和平穩定，在國會答詢也是基於這個立場，中國要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有的作為。

總統賴清德今在總統府主持記者會，宣布將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性1.25兆新台幣國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。

其中媒體問及高市早苗發表台灣有事言論以來，中國已採取各種措施，台灣如何在國際扮演角色？召開國防預算記者會想傳達什麼訊息? 賴清德表示，高市早苗首相基於維護印太和平穩定，在國會答詢也是基於這個立場，中國要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有的作為。

另外，賴清德強調，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算是必要投資。「我們是投資在和平，也投資在台灣安全」，沒有實力做後盾的和解是沒有辦法保障國家的利益，沒有實力後盾的和解也容易淪為投降、委婉的最後結果。



