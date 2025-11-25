挺高市！凌濤槓上黨內大老：罵日本幹麻？

▲ 朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤為挺日本首相高市早苗，砲轟黨內大老馬英九、洪秀柱。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國不滿，祭出暫停日本水產進口、不准國人赴日旅遊禁令！而國民黨的政治人物包含前總統馬英九、前黨主席洪秀柱卻表態譴責高市早苗「躁進、不負責任」。這讓前黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤看不下去直言，不能接受，一天到晚去罵日本幹麻？

凌濤在政論節目《新聞面對面》中表示，高市早苗的言論代表他們對台灣安全是關心的，中國大陸一定跳腳嘛！或許這番言論日本國內有壓力，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」

凌濤砲口對內，而且還是黨內大老，讓主持人謝震武聽的傻眼直問，你說這些會不會被黨紀處分？雖然凌濤當下沒回答，但其他來賓也紛紛表態說，從來沒有這麼讚同凌濤的想法。

