挺高雄 世界華人工商婦女企管協會捐消防救災車2輛

世界華人工商婦女企管協會秉持回饋社會、守護公共安全的理念，近日捐贈消防救災越野車及消防警備車各一輛經費合計五百萬元予高市府消防局，無償提供高雄市義消單位投入各項救災協勤任務，展現民間團體支持消防工作的實際行動。

這次捐贈的消防救災越野車是因應多種救災救助特殊環境需求而量身打造，採貨卡車型，後斗設計為繩索救援裝備收納艙，車頂置物架可放置三腳架、擔架及帳棚；底盤加高強化，適合通過泥濘與崎嶇山路，車架亦設置繩索固定點，可靈活運用於高角度救援、山域搜救及各類複雜災害情境。消防警備車則可支援警戒巡查、災情回報及指揮聯繫功能，兩車相互搭配將大幅強化特種搜救與救災整體戰力。

高市府消防局表示，隨著極端氣候與複合型災害風險增加，特種搜救與消防勤務支援需求日益提升，特別感謝世界華人工商婦女企管協會關心社會公益及支持消防工作，捐贈之消防救災越野車及消防警備車對補強高雄市第一線協勤救災戰力助益良多，充分展現公私協力、共同守護民眾生命財產安全正向力量。