挺黃呂遭傳喚 朱立倫、楊智伃：憲法保障

▲前國民黨主席朱立倫（中）、前發言人楊智伃（左）因號召群眾赴北檢抗議挺時任北市黨部主委黃呂錦茹，涉犯集會遊行法遭傳喚。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨前發言人楊智伃今（5）日上午現身北檢，因為今年初台北地檢署偵辦幽靈連署罷免案，時任黨主席朱立倫號召黨公職赴北檢外集會抗議，聲援時任北市黨部主委黃呂錦茹，遭警方以違反集會遊行法函送法辦。今北檢傳喚朱立倫、楊智伃到案說明，朱立倫表示，他們是履行中華民國憲法對於人民集會遊行的保障，都是執行憲法對人民權利的保障。

一早，身穿黑色立領衣服和白色西裝外套的楊智伃，在律師的陪同下現身北檢，而朱立倫則是一席西裝出席。另外，同樣也涉案的國民黨立委謝龍介，檢察官將擇期傳喚到案說明。

面對鏡頭，朱立倫強調，他們是履行中華民國憲法對於人民集會遊行的保障，都是執行憲法對人民權利的保障，他們堅持中華民國憲法規定對集會遊行的保障。

