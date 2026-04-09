挺黃國昌選新北 柯文哲：同伴一個個投靠權勢 他卻沒口出惡言

[Newtalk新聞]

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（9）日與創黨主席柯文哲、新北市小雞召開記者會，公布首支競選形象影片「讓新北更有型」，並宣布本周六（11日）將於三重向日葵廣場舉辦「新北誓師大會」。柯文哲致詞指出，黃國昌當初可選擇參加民進黨，甚至只要當民進黨側翼，就過得肥滋滋，但他卻創立時代力量、持續從事社會運動，讓大家知道什麼叫做理想，特別是後來當他的同伴一個個去投靠有權勢的人，「我發現他從來沒有口出惡言」。

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民眾黨新北市長參選人黃國昌上午於新莊競選總部召開「讓新北更有型」競選形象影片公布暨 0411 新北誓師大會記者會，柯文哲、新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳彥廷、陳語倢、吳亞倫等人出席。





黃國昌指出，今天公布競選 CF，代表他準備好了、民眾黨新北隊也準備好了，接下來要把最好理念、政策帶進新北市政府，繼續勇往前行，讓新北更有型，他也跟柯文哲說「請阿北放心，民眾黨新北隊已準備好了，覺對不會讓你失望」。





黃國昌提到，感謝年輕人組成專業攝影團隊，從淡水漁人碼頭到雙溪深山，貫穿新北的山與海，從三峽老街到新莊副都心，橫跨新北傳統與現代，陪著他從大都會公園一路到板橋的新北市政府，象徵的是我們要將人民的需要、期待改變，在 2026 年一起帶進新北市政府。這也是反應很多新北市民共同期待跟心聲，有些改變不能再等，對他來講，如同 CF 所說，「我不是一個夢想家，我是一個執行者」，希望用最有效率方式捲起衣袖努力工作，讓新北更好、更有型。





黃國昌表示，他也邀請大家本週六下午 2 時一同穿白色上衣，到三重向日葵廣場舉辦第一次與 6 位新北市議員被提名人合體造勢活動，一起聽民眾黨新北隊所擘畫的市政願景，聽聽要為新北市帶來的改變。





柯文哲致詞指出，剛 CF 可以看到，黃國昌的變與不變，黃國昌變帥，現在幾乎是偶像劇男主角造型，但也可以看到他不變，他非常有理想、有執行力，且堅定的人。





柯文哲認為，其實，黃國昌在太陽花學運時聲量空前，其實可以去參加民進黨，甚至只要當民進黨側翼，就可以過著油滋滋、肥滋滋的日子，卻選擇站在有權力者的對面，創了時代力量，第三勢力是艱苦、孤獨道路，不管黃當立委四年，表現非常傑出，當完立委回到民間，孜孜不倦從事民間社會運動，開直播、從事社運，包括司法改革、居住正義，讓大家知道，什麼叫做理想，特別是後來當他自己的同伴一個個都去投靠有權勢的人，「我發現他從來沒有口出惡言」。





柯文哲也提到，現在黃國昌憑著網路高聲量，聽說又恢復律師執照，一樣可以回去過豐厚生活，但現在當全職黨主席沒薪水，還要照顧、張羅這些人選舉事務，扛一個黨，還要面對民進黨各式各樣司法追殺，其實滿辛苦的。不過，不管怎樣，作為一個有理想、執行力的人，黃國昌還是很勇敢地繼續前進，民眾黨在嘉義已贏得初選，還有宜蘭跟新北，雖然是小黨，但有最強戰鬥力，盡最大力量、贏取最大勝利，要讓老百姓知道，我們是有理想、執行力，且黃國昌在美、日都留學過，還有國際觀，這是他另外一項優勢，相信是新北市長最佳人選。

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