挺「不貪不取的林岱樺」炸鍋 林佳龍回應了
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，不過，外交部長林佳龍昨天突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引發輿論譁然。對此，林佳龍今（30）日受訪時表示，支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為她自己的辯護，「社會應該給予她一定的空間」。
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、大陸委員會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。
針對林佳龍昨天發文表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，並號召市民為林岱樺加油，但相關貼文遭網友灌爆。林佳龍會前受訪時表示，台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的權利，在司法上為她自己的辯護。
林佳龍說，也期待對一個認真問政，在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、七任的立委，社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭，也向支持者來加以說明。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
綠2大咖不得不挺林岱樺？他驚呼「這人被放棄」：出大事了
林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁陰德被損？本尊出面說話了
中共出手殺雞儆猴！退將曝光沈伯洋「最慘下場」：他怕得不得了
其他人也在看
川習「世紀談判」10點釜山登場 台灣、貿易議題成焦點
川習「世紀談判」10點釜山登場 台灣、貿易議題成焦點EBC東森新聞 ・ 10 小時前
時間軸一次看！林岱樺涉詐領助理費遭起訴 民進黨廉政會3度開會仍無結論
民進黨高雄市長初選競爭激烈，現有立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩和許智傑等4人爭取。林岱樺11月1日將在岡山舉行造勢晚會，同屬正國會的外交部長林佳龍、立委王義川、新北市議員卓冠廷昨天（29日）晚間轉發活動訊息，並發文力挺林岱樺，不料卻遭挺綠網友們罵爆。林岱樺因涉詐領助理費遭到起訴，深陷官司風暴，然而自6月下旬起，民進黨廉政會已3度開會，尚未做出停權結論，高雄初選選情恐仍是一片混沌不明。鏡報 ・ 8 小時前
民進黨高雄初選變天？正國會表態力挺林岱樺 林佳龍：社會應給予她空間
民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費1496萬元，遭檢方依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌起訴。民進黨廉政會已三度討論林岱樺涉貪案，因尚無確切證據，決議不予停權。隨著黨內已有4人表態參選高雄市長，競爭態勢激烈；而同屬正國會的外交部長林佳龍、立委王義川、新北市議員卓冠廷與陳乃瑜相繼表態力挺林岱樺，為高雄初選局勢投下震撼彈。林佳龍今（30日）受訪表示，社會應該給予她一定空間，不只在法庭，也向支持者加以說明。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
表態挺「不貪不取的林岱樺」 林佳龍臉書遭灌爆
民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，高雄地院27日開庭，檢辯數度交鋒，林岱樺對於檢方拒絕解除限制住居表達不滿。而在29日，外交部長林佳龍表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，並號召市民為林岱樺加油，但相關貼文遭網友灌爆。中時新聞網 ・ 20 小時前
林佳龍力挺選市長！林岱樺喊讓高雄人公開審判自己：萬千磨難終將還清白
身為民進黨正國會派系掌門人的外交部長林佳龍，29日晚間率派系黨公職發文力挺立委林岱樺，引起支持者議論。林岱樺今（30）日受訪時表示，自己可以承受任何的攻擊，「但不要傷害我的朋友」。她表示，將在11月1日的活動上公開說明檢調的不法起訴，讓高雄市民公開審判自己。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
林佳龍力挺林岱樺遭罵爆 律師嗆「不要情勒」：嫌陳其邁陰德值太多？
民進黨高雄市長初選激烈，昨天（29日）晚間，正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷，皆發文力挺爭取黨內初選的立委林岱樺，不料慘遭許多網友留言罵翻。對此，經常評論時事的律師林智群發文質疑，「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多？」鏡報 ・ 7 小時前
林佳龍表態挺林岱樺 他酸爆：丞相起風了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，但林佳龍今（30）日受訪仍稱，支持林岱樺捍衛自己...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
美濃大峽谷案重大進展 前議員助理收押 夫企圖尋短
本報綜合報導 檢調偵辦美濃大峽谷案有重大進展，橋頭地檢署指揮調查局高雄市調處偵辦，廿…中華日報 ・ 21 小時前
獲林佳龍力挺 林岱樺：別傷害我朋友
林岱樺將在11月1日舉辦「林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，林佳龍和幾位正國會立委昨晚於臉書表態支持，號召高雄市民一起出來，引發黨內雜音、網友不滿。邱議瑩則表示，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。對此，林岱...CTWANT ・ 8 小時前
林佳龍表態挺涉貪遭起訴「不貪不取的林岱樺」 臉書慘遭灌爆
民進黨下屆高雄市長初選競爭激烈，民進黨正國會出身的立委林岱樺雖深陷助理費官司，甚至遭爆料與寺廟住持關係曖昧，但仍強硬表態「絕不退選」。同屬同派系的外交部長林佳龍表態力挺林岱樺，還稱讚林岱樺「有為有守，中廣新聞網 ・ 12 小時前
「不貪不取要確定欸」網友灌爆林佳龍貼文！林岱樺喊話：不要傷害我的朋友
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導正國會掌門人、外交部長林佳龍昨晚突發文力挺民進黨立委林岱樺，更要高雄人支持「不貪不取」的林，引發大批網友不滿。對此...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
謝龍介鬧烏龍「管碧玲、劉世芳分不清」 林楚茵傻眼：是有多不常來立院質詢？
傻傻分不清？國民黨立委謝龍介今（29）日在質詢海委會主委管碧玲時，卻一直提到馬太鞍溪堰塞湖權責的相關問題，讓管碧玲數度皺眉，直到發現謝介認錯人，她笑著說，「我不是部長，我是主委」，2人一度笑到講不下去。對此，民進黨立委林楚茵發文酸，「是有多不常來立法院質詢才會發生這種搞笑的事情」？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
杜老爺母公司掛牌暴衝 這家蜜月行情好嗨漲近15% ！
油脂及食品大廠南僑（1702）旗下的冰品與急凍熟麵品牌「皇家可口」（7791），今（28）日以每股72元在證交所正式掛牌上市。受惠蜜月行情與品牌高知名度加持，開盤即強勢亮相，以83.4元跳空開出，上漲15.83%，盤中最高一度衝上84.5元，漲幅達17.36%，截至收盤股價報82.6元，漲幅14.72%成交量近2千張，成為今日盤面焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
林佳龍挺林岱樺選高市長 邱議瑩：國家利益擺第一
台北市 / 綜合報導 外交部長林佳龍也是現在民進黨正國會派系掌門人，29日晚間發文力挺民進黨立委林岱樺，更表示她是「有為有守不貪不取」，包括其他正國會成員也先後發聲。對此，民進黨立委邱議瑩表示，從政者國家利益應放第一，最後才是派系跟個人，林岱樺則喊話，不要傷害我的朋友。一句「台灣加油」在深夜發酵，外交部長林佳龍在社群上公開支持，同屬正國會系統的林岱樺參選高雄市長，還寫下「有為有守不貪不取」，喊話高雄市民參加11月1日的造勢晚會，更在留言區分享林岱樺的主題曲「心酸的告白」。外交部長林佳龍說：「台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利。」即便林岱樺深陷詐領助理費風波，但不只林佳龍全力相挺，同為正國會的立委黃秀芳八點半率先轉發，之後王義川陳秀寶也通通跟進，另外還有多名議員通通跟進，更打算出席造勢晚會。立委(民)邱議瑩說：「身為一個從政者，國家利益，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」立委(民)林岱樺說：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，萬千磨難終將還我清白。」正國會動作積極除了要替林岱樺周六造勢之外，攤開民進黨2026選對會第一波縣市首長提名。台中市民進黨推出的，何欣純屬於新潮流，宜蘭縣則是有親賴的律師林國漳，嘉義市民進黨立委王美惠，屬於英系，至於台東縣陳瑩雖然屬於正國會，卻是各派系共識，另外新北雖然還沒公布，蘇系的蘇巧慧也幾乎訂於一尊。只是林佳龍發文時間點，隔天就是川習會登場再加上又身兼外交部長，也一度惹議，立委(民)賴瑞隆說：「這部分我們尊重，因為每個人都有各自的一些思考跟他的交情。」綠營港都初選四搶一，有志大位者兄弟登山各自努力。 原始連結華視影音 ・ 31 分鐘前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 2 小時前
陳雪生要求開放高登島觀光 竟稱20幾個兵寂寞「可能變同性戀」
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導國民黨立委陳雪生今（30）日在立法院交通委員會上，呼籲開放馬祖高登島觀光，盼觀光署與國防部繼續協調，沒想到，他還語出驚人，表示高登島上面才20幾個官兵，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」，讓備詢的觀光署長陳玉秀當場顯得相當尷尬。立院交通委員會今日針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢。觀光署直指，為行銷觀光圈，已整合成北中南東4個觀光圈，並搭配離島3個觀光圈進行推廣。對此，陳雪生則指出，馬祖的旅宿業十分慘淡，觀光不如預期，且有缺工問題，「馬祖的高登島雖然是國防部權責單位，既然金門大膽、二膽島都開放觀光，觀光署能否發文給國防部研議？」陳雪生續指，目前高登島上兵力僅有2、30人，「守這座島有什麼意義？」並強調，應開放讓登島觀光，「雖然現在可以以專案方式登島，我也去了許多次，但仍希望觀光署能與國防部協調。」陳玉秀也說，過去有2度行文國防部並拜訪軍方協調，但都未有成果，未來將會持續與國防部協調，並拜託交通部一起協助。不料，陳雪生竟表示，島上的20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」。此話一出，陳玉秀表情顯得相當驚訝，氣氛有些尷尬。原文出處：快新聞／語出驚人！陳雪生要求開放高登島觀光 稱20幾個兵寂寞「可能變同性戀」 更多民視新聞報導支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了藍委要開放離島稱「兵久了變同性戀」！網火大要求道歉人權保障更進一步！ 法務部闡明：精神障礙、心智缺陷不得判死刑民視影音 ・ 4 小時前
給習近平「下馬威」？「川習會」登場60分鐘前，川普下令將重啟塵封30年的核武試驗
美國總統川普（Donald Trump）30日將在南韓與中國國家主席習近平會面，而就在距離會談開始前的不到一小時，他宣布將指示美國國防部開始進行核武測試，目標是要與俄羅斯和中國「站在同一基準上」——此舉明顯意在加大對北京的施壓。川普在社群媒體平台「Truth Social」上寫道：「美國擁有比任何國家都多的核武。這是在我第一任期內完成的，包括對現有武器的全面......風傳媒 ・ 6 小時前
地方提案「普發」加碼 北市：沒條件 侯：賣大樓換現金？
台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
中午來開匯／朱立倫率211黨工總辭 戴錫欽：非架空鄭麗文、給最大人事空間
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 準國民黨主席鄭麗文即將上任，現任黨主席朱立倫宣布率211人總辭，藍營權力佈局引發外界關注。台北市議長戴錫欽今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他認同朱立倫的作法，這並非要「架空」鄭麗文，而是基於制度運作原則，應給予新任黨主席充分的人事授權與發揮空間。 戴錫欽...匯流新聞網 ・ 1 天前