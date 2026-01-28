挺「公投綁大選」 游盈隆：2018年噩夢後制度已修正

中選會主委被提名人游盈隆表示，公投跟選舉綁在一起立意甚佳，過去經驗也證明是沒有問題的。（圖／周志龍攝）

立法院內政、司法及法制委員會今（28）日審查中選會委員提名名單，會中民進黨立委黃捷、陳培瑜質詢「公投綁大選」議題。對此，中選會主委被提名人游盈隆表示，2018年確實是一個噩夢，但後來經過修法，將1個月時間改成3個月，且將辦理選務所規定的一半軍公教人員修為三分之一，皆是重要改變。

黃捷指出，游盈隆過去一向支持公投綁大選，未來上任後是否仍維持相同立場？游盈隆回答，他支持公投綁大選，且沒有不支持的空間，因為相關法律已經通過。

黃捷續指，如何解決過去2018年邊開票、邊投票，開票至凌晨三點，因為人綁事而無法好好討論公投議題？游盈隆表示，2018年確實是一個噩夢，但與多項條件有關。當年有10項公投，均在公告1個月後就要投票，所以造成整個選秩序大亂。後來經過修法，將1個月時間改成3個月，這是很重要的改變；且過去辦理龐大選務，法律規定一半要是軍公教人員，現在也修成三分之一。

黃捷問，未來能否承諾在任內絕對不會再發生2018年噩夢？游盈隆說，「我們盡力而為」。

民進黨立委陳培瑜也質詢公投綁大選議題。游盈隆表示，2004年民進黨提出2個公投綁大選順利舉行；2008年民進黨提出2個公投綁大選，國民黨也相對提出2個，4案都順利辦完，公投綁大選碰到的問題是2018的那一場災難，因為那場災難，大家都在想如何避免災難重現。

游盈隆強調，西方有一句話是「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」，意思是公投是重要的，跟選舉綁在一起立意甚佳，且過去經驗也證明這是沒有問題的。

