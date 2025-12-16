挺「台灣有事說」挨罵！ 夢多工作被退也不改口：台灣就是國家

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本首相高市早苗提出「台灣有事說」引發中國強烈反彈，也讓不少日本籍藝人被迫表態立場。來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）上月曾在社群發文力挺高市早苗，「我們的首相做得好」、「希望台日關係越來越好」。今（16）日他再度發聲強調，即使因相關言論失去部分工作機會，立場仍不改口直言：「謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變」。

夢多日前在Threads發布支持「台灣有事說」的相關貼文後，隨即引發部分網友不滿，甚至出現人身攻擊。（圖／翻攝@mondo0718 Threads）

夢多來台發展近20年，身兼演員、模特兒、節目主持人及武術指導等多重身分，也經常透過社群平台與粉絲互動。他日前在Threads發布支持「台灣有事說」的相關貼文後，隨即引發部分網友不滿，甚至出現人身攻擊。他今（16）日再度於Threads發文坦言，「好奇怪，為什麼被罵？被罵日本鬼子，被罵滾回日本」。他表示，自己只是表達個人立場，「我以前也被威脅過，也有廠商退掉我的工作，確實損失了不少錢」，但身邊仍有許多支持他的人，因此並不畏懼外界質疑。

夢多澄清，來到台灣後並未批評中國人，因為他的中國朋友都是好人。雖然他清楚身在演藝圈，並不適合談論政治相關話題，「但是同時我是愛台灣的日本人，我對台灣說不完的感謝；我有些工作不見也沒有關係，我變窮也沒關係，我還是會選擇說『謝謝台灣』」。夢多在文章結尾強調，台灣就是國家，永遠都不會變，「想要退我的工作人就退吧」，並感謝現在仍相信他的廠商。

