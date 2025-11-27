挺1.25兆元國防特別預算 綠黨團：提升戰備能改變侵略者野心

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（王千豪攝）

賴清德總統昨日召集國安高層會議，並召開記者會宣布，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，我國已研擬2項行動方案，預計未來8年投入1.25兆元國防軍購經費。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（27）天表示，有效提升戰備可能改變侵略者的野心、有效嚇阻侵略，也預防戰爭發生，因此更應該投資防範侵略戰爭發生的國安投資。

鍾佳濱表示，21世紀強權的崛起，並不代表這些強權願意和平的維持國際秩序，因此在近年發動了地區衝突，甚至戰爭。俄烏戰爭給歐洲盟國、給北約最大的體認是國防安全要靠自己努力，因此自由同盟對賴清德的宣布，當然是保持正面跟肯定，歐洲不只肯定賴清德宣布要在未來8年投入400億美元強化台灣的國防防衛能力，歐盟、北約各國也紛紛採取類似做法來提升自身國家安全的保障。

鍾佳濱更以防颱比喻，指每年都會為了不一定來襲的颱風做好防災準備，只要發布颱風警報，全民一定會做好防颱的準備，沒有人會說防颱準備不應該。鍾佳濱說，做不做防颱準備不能改變颱風的路徑，但沒做防颱準備，颱風一旦登陸就損失慘重；更何況，提高戰備跟颱風不同，因為有效的提升戰備可能改變侵略者的野心、有效嚇阻侵略，也預防戰爭發生，因此如果要投資防颱準備，我們更應該要投資防範侵略戰爭發生的國防安全投資。

對於藍營要賴政府先向美方催貨延宕的武器，鍾佳濱直言，我方部分軍備須向其他國家採購是不爭事實，全世界所有的國家很難靠自己生產就完成防備，連美國也不例外，美國的國防軍備也有部分是向其他技術更優異的國家進口。不過，他強調，1.25兆元是在未來8年內，投資不對稱戰力，未必是軍艦、戰鬥機、隱形戰機這些系統，而是台灣要建立自主的國防軍備生產體系，包括無人機在內的非紅供應鏈。

鍾佳濱強調，中共多次表達要在2027年完成武力併吞台灣的準備工作，我國當然必須在2027年也提升戰備能力，「人民解放軍對台灣的軍事威脅會在什麼時候發生，沒有人知道，就像颱風什麼時候登入，我們只能預判，但沒辦法確定，總不可能在颱風走了之後再來做防颱準備吧？」

