挺1.25兆國防特別條例？黃國昌喊「反對決心更強烈」：民眾黨將自提版本

記者詹宜庭／台北報導

藍白昨日在立法院程序委員會上，第7度封殺行政院所提的1.25兆國防特別條例。甫自美返台的民眾黨主席黃國昌，今（14日）上午9時30分召開記者會，說明訪美結果。會中他痛批，行政院提出的版本僅用7個條文，就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！民眾黨將自行提出版本」。

黃國昌表示，民進黨目前所提出的版本，民眾黨反對。目前行政院提出的版本僅用7個條文就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！」

黃國昌指出，台灣確實有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能亂花，更不能變成軍火商與掮客眼中的大肥肉。因此，民眾黨將會提出自己的版本，這次前往華府時，已經在面對美方最高層級人士時清楚表達，民眾黨會自提版本，並且會針對不同情境提出具體處理方式，再等兩週，事情就會越來越明朗。

黃國昌說，原則只有一個，國家要往前走，當執政者擺爛時，在野黨就要撐起國家。他批評，賴清德根本沒有要解決問題，只想製造問題，拿兩張紙、七個條文丟給國會，就想要1.25兆元，怎麼會有人這樣辦事？完全不找在野黨討論，資訊一片黑暗，「有哪一位想做事、要解決問題的總統會這樣處理？」

黃國昌強調，很多人已經看不下去，因此民眾黨將提出符合台灣需要的條例版本，金額清楚、內容透明，沒有任何上下其手或模糊空間。他補充，具體內容將在外交國防委員會安排國防部進行秘密報告後定稿，否則原本下週一就可能提出，但既然國防部願意報告，那就等報告完再說。不過，對於行政院的版本，民眾黨反對的立場沒有改變。

