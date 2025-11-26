挺1.25兆國防特別預算 王世堅「相信在野會合作」：為台灣安全一起努力

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅出席中執會前受訪（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（26）日召開國安高層會議，會後並親自說明國安團隊所研擬「守護民主台灣國安行動方案」，當中包括《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，將於未來8年投入1.25兆國防特別預算。對此，民進黨立委王世堅受訪表示，台灣確實需要加強國防，而且不只是台灣，美國已經要求所有自由民主盟邦都必須提升國防經費來保障國家的安全。他也認為，既然要增加國防預算，應該撥出部分額度提升軍人待遇，也相信在野黨應該會跟執政黨合作，為台灣的安全一起努力。

王世堅今日出席民進黨中執會前受訪，媒體關注，立法院在野黨是否會支持賴清德宣布的1.25兆國防特別預算，或是立院衝突將因此加劇？王世堅表示，現在國家面臨兩岸之間的緊張對立情勢，台灣確實需要加強國防，而且不只是台灣，美國已經要求所有自由民主的盟邦，例如日本、韓國等，都必須要提升國防經費來保障國家的安全。

王世堅強調，這是全面性、整個自由世界的共同課題，也期望在野黨能夠理解國家現在的處境。針對這個預算，如果是質疑哪些項目、哪些武器是否精良，這些可以來討論，但是大方向「增加國防預算」是正確的。

王世堅提到，先前討論增加國防預算時，他就認為既然要增加，就應該從增加的額度裡撥一部分，比方說撥出500億元就可以讓全國20萬位義務役跟職業軍人、軍官加薪，這才是正確的。也就是說，藉由這次國防預算的提升，也應當大幅度地提升軍人的待遇。

王世堅認為，針對台灣國家安全的需求，在野黨應該會跟執政黨合作，大家為台灣的安全一起努力。

另一方面，賴清德於記者會中提及，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「民主台灣vs.中國台灣」為主軸，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為。

媒體關注，此舉是否會令北京當局認為我方有挑釁意味？王世堅則表示，任何一個總統、國家領導人，當然都會針對國家所偵測、預見到的威脅向國人提出預警，賴清德所說的，也不過是針對國防單位、國安單位以及盟邦所提供的訊息做綜合研判。對岸會不會在2027要武統，這當然現在無法確定，但如果根據盟邦以及我們自己蒐集到的訊息，確實有這樣的可能。

王世堅說，不管會在哪一年，如果對岸動手武統，其實國人同胞都已經有自覺，隨時隨地都應該加強國防，因為這不只是台灣，全世界每個國家都會為了國家安全適度地增加國防預算，「因為現在世局難料嘛！」他覺得這是賴清德身為總統應該做的工作，提出預警也提出應變之道，就是合理、適度地追加國防預算。

