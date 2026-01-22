挺1.25兆國防特別預算！AIT谷立言喊「自由非免費」 國防部：感謝支持

記者詹宜庭／台北報導

針對1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22日）再次表達力挺態度並稱「自由非免費，美國只能在友盟自力自助程度內提供協助，相關預算至關重要，美方會盡快交付關鍵系統」。對此，國防部副部長徐斯儉表示，感謝AIT谷處長的發言，他說得非常正確，無論是公務預算還是國防特別條例，希望都能儘速付委、儘快進入審查程序。

115年度總預算卡關，導致不少攸關民生的預算案無法動支。對此，藍白兩黨列出38項新興計畫，總額共718億元，主張應先行動支，並於今日下午2時展開朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄也赴立法院，出席協商並表達行政院立場。

徐斯儉在協商前受訪表示，感謝AIT谷處長的發言，也感謝美國政府對我方編列1.25兆元國防特別條例的支持。他說得非常正確，台灣國防不僅肩負保衛自身家園的責任，更是整個印太區域和平與穩定不可或缺的一環。因此，無論是為了守護自己，還是與友盟國家共同維持區域和平穩定，這筆預算都是必要的。無論是公務預算還是國防特別條例，希望都能儘速付委、儘快進入審查程序。

