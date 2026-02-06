挺18位南市議員初選 林俊憲提「母雞說」：小雞要更團結

立委林俊憲陪同南市議長邱莉莉等18位議員大陣仗到黨部登記初選。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市議員初選持續進行登記，立委林俊憲今陪同議長邱莉莉等18位議員大陣仗到黨部登記。林俊憲說，若有時「母雞」無法關愛到，小雞就只好各自求生，這時候就是要團結！目標要獲得過半且最多席次。

林俊憲表示，年底大選是政黨的大對決，母雞相當重要，「如果有時候『母雞』無法關愛到你，小雞只好各自求生，這時候更要團結、讓黨大團結，攜手克服危機，讓民進黨台南市議員席次過半，且獲得最多席次，這是我們團結努力的目標。」

廣告 廣告

惟林俊憲的「母雞說」引發外界猜測，台南市長初選落敗的林俊憲，是否質疑陳亭妃無法兼顧到所有參選人？林俊憲解釋說，台南很大，他們會結合各選區黨公職人員及立委，「我一直都是台南隊隊長，我們都希望台南更好，未來的市政推動，我想這些議員當選非常重要，他們可以監督，也可以一起推動市政，希望全部都能夠當選。」邱莉莉則笑說，自己也是小雞。

林俊憲強調，代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃，「當選一定沒問題，她本人也說，目標就是要突破賴清德連任市長時所創下的7成得票率紀錄；但對民進黨而言，最大挑戰是要當選最多席次議員，在場議員都是最堅守民進黨價值、對黨的忠誠度最高的，這次很榮幸來陪同登記、向鄉親推薦，希望他們都能通過初選、大選，也能夠當選。」

林俊憲今日陪同登記參選台南市議員初選，包括邱莉莉、林志展、李宗翰、王宣貿、蔡麗青、李啓維、黃肇輝、沈震南、蔡筱薇、周嘉韋、沈家鳳、謝舒凡、朱正軒、郭鴻儀、鄭佳欣、蔡蘇秋金、陳秋宏、余柷青。

【看原文連結】

更多自由時報報導

眷改條例修正涉圖利掏空國庫 卓榮泰證實「不副署」

教召舊制「5至7天」走入歷史 顧立雄：今年起全面實施14天

國台辦嗆新台幣改版包藏禍心 梁文傑「1句話」反將一軍

川習通話內幕》習近平內外失靈急電川普 拿台灣「開支票」求折衝

