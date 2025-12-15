挽救低迷生育率 中國力拚2026年實現分娩「零自付」

路透社今天(15日)報導，為了鼓勵更多年輕夫婦生小孩，北京當局日前宣布，將在明年實現生小孩「無自付」政策，由政府支付所有生產相關的自付費用。

中國國家醫療保障局13日在北京召開全國醫療保障工作會議，宣布多項數據和措施，其中之一是在2026年全國實現政策範圍內分娩個人「無自付」，意味著準父母無須再為包括產前檢查等生產相關醫療費用傷腦筋。

由於一胎化政策與快速都市化的影響，中國人口生育率在過去數十年持續下滑。加上生育成本高昂、經濟持續放緩等因素，讓許多中國年輕人不願結婚生子，2022年首次出現人口負成長，截至2024年總人口數已連續三年下降。

中國政府此前已嘗試透過延長產假、提供稅率優惠和住房補貼等方式來鼓勵生育。今年3月當局更表示將「積極」應對少子化問題，包括提供國家育兒補貼和實施免費學前教育。(編輯：陳士廉)