挽救兒科人力 健保署擬調升兒童4類支付標準 明年上路
為解決兒科人力流失問題，衛福部明年首匡列249億「兒科小總額」，保障0至6歲兒童醫療；同時將現行0～3歲幼兒專責醫師制度擴大為「0～6歲兒童專責醫師」。健保署長陳亮妤表示，正規劃提升兒童急重症醫療健保給付，包括兒童一般及加護病房住院診察費等，預計12月通過、明年正式上路。
少子女化之下，兒科病人減少，也讓選擇兒科的醫師減少。衛福部長石崇良日前說明，明年將匡列249億元，包括醫院125.5億、西醫基層123.5億，優先保障0～6歲兒童醫療費用。同時，現行幼兒專責醫師制度，是針對0～3歲幼兒，也將擴大至6歲，讓學齡前兒童都能被接住，預估嘉惠100萬名小朋友。
健保署長陳亮妤指出，明年在醫院急西醫基層總額中匡列249億元給兒科，透過保障總額，完善兒童治療。此預算已在今年9月25日經健保共擬會議通過，以留任兒科照顧醫事人力，提升兒童醫療品質。
陳亮妤說，0至6歲兒童專責醫師，是醫事司0至3歲幼兒專責醫師計畫的延伸，健保署也搭配此計畫，正規畫提升18歲以下兒童急重症醫療健保給付，包括兒童急性一般病床及加護病房的住院診察費，推估約增加1.9億。其他如小兒外科手術、兒童心智科給付，將與兒科醫學會、兒科重症醫學會討論，預計11月底提出方案，12月共擬會討論，明年正式上路。
