挽救少子化 國民黨團今在立院程序委員會提「台灣未來帳戶特別條例」

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌在去年耶誕節共同召開記者會，推出「未來帳戶政策」，幫0至12歲孩子每年存1萬元投資，18歲即可使用。今天立法院國民黨團宣佈啟動「台灣未來帳戶」，並在程序委員會提出「台灣未來帳戶特別條例」。

國民黨團書記長羅智強表示，「民進黨十年執政，『生』不如『死』」，這就是民進黨十年執政面對少子化的蒼白無力，民進黨執政後我國的出生率大崩盤，近20年出生率的高峰是出現在前總統馬英九總統時代，一度在2012年飆到了1.27，2016年之前還可以維持在1.18的水平，可是等到民進黨執政一路跌到0.87，這種把出生率搞慘搞壞的速度，民進黨如果長期執政，還有沒有下一代都成問題。

羅智強表示，從2020年開始，民進黨執政下我國的「出生人數已經低於死亡人數」，正式進入到所謂的「生不如死」的少子化的階段，出生率「低到是全世界第一名」，面對這樣一個殘酷和急迫的國安的危機，民進黨口號滿天飛，但是看不到任何的對策。在野黨共同提出了挽救少子化的台灣未來帳戶法案，希望能夠透過大幅度的政府的介入和政策的鼓勵，去挽救出生率崩盤的現象，我要告訴大家，真的除了民進黨在裝睡看不到以外，我們臺灣的出生率低到什麼程度。

羅廷瑋表示，少子化已經清楚明確的告訴我們，年輕人對未來沒有安全感，原因其實就是很現實的「薪資成長追不上生活的成本」，以及房價租金壓力過重，撫養下一代幾乎變成了家庭單獨去承擔的高風險的一個選擇，在這樣的情況下單靠補助或短期措施，很難真正的讓年輕人放下心來。

羅廷瑋諷刺，這幾年政府最大的政績不就是大罷免和抗中保台嗎？現在更應該要啟動照顧下一代，搶救真正的國安危機，0到6歲國家養真的夠嗎？7歲以後的孩子才是真正家庭的開銷。所以在野黨選擇提出的台灣未來帳戶，這是一項投資下一代、分攤長期風險的制度設計，由政府替12歲以下的孩子設立專屬的帳戶，先存入五萬，之後每年再提撥1萬交由專責的基金長期穩健的投資。

