挽救少子化！藍台南市議員喊話賴清德 育兒補助由中央全面統籌

國民黨台南市議員蔡育輝（左）、方一峰（右）與議員參選人尤淨寬（中）12日一同喊話賴清德總統，尤中應統籌全台各縣市的育兒補助。（程炳璋攝）

免費營養午餐話題延燒，台南市2名國民黨議員蔡育輝、方一峰與市議員參選人尤淨寬，以台南市「政策急轉彎」的財政現況，12日向賴清德總統公開喊話，應由中央一致性統籌負擔育兒經費補助，避免縣市財政差距造成孩童差別對待，挽救台灣少子化。

民國60到80年代，台灣每年新生兒高達3、40萬人，近年卻屢創新低，全台去年僅剩10萬名新生兒，今年更預測跌至8萬人。其中台南市民國113年新生兒9069人，出生數全台第17名，6都第5。去年新生兒更跌至7154人，內政部尚未排名。

「不要戰爭，要寶寶」，蔡育輝指出，免費營養午餐話題凸顯各縣市資源分配不均，育兒政策應由中央全面檢視，統籌補助。尤淨寬表示「窮不能窮孩子，投資孩子就是投資國家未來」。方一峰表示「幼童是國家未來根本，生育補助各縣市應同一標準。」

蔡育輝、方一峰與尤淨寬3人皆認為，為避免貧窮縣市的家庭權益受損，中央應統籌資源，為地方打造一套完整的少子化解方，包括營養午餐在內，生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、提供婚育宅、國中小牛奶等育兒經費都該由中央一條龍的補貼育兒經費，勿因縣市財政差距，出現補助落差。

台南市公私立國中小學生約14.2萬人，台南市教育局今年原編食材補助費3億元、弱勢學生餐費1億元，總經費4億元。但在決定9月起全面補助營養午餐費後，台南市需再籌款追加4.8億元，明年全年則需編列16億元。

台南市教育局表示，現階段營養午餐經費仍由地方政府負責，台南市將會籌措財源，確保政策實施。

