挽救少子化 陳以信提生育獎勵

挽救少子化，前立委陳以信推動「第三胎以上公幼優先且免費」、「第四胎以上可優先承租社會住宅」措施。 （陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南少子化情況持續惡化，有意參選台南市長的前立委陳以信端出政見牛肉，若當選，將推動「第三胎以上公幼優先且免費」、「第四胎以上可優先承租社會住宅」措施，作為提升婦女生育誘因的長期政策工具。

陳以信持續推出政見，目前已達二十六項。他表示，台南少子化情況嚴峻，根據民政局統計，台南市新生兒數過去十年大幅下滑，從一五七六九人降至九０六九人，減少幅度超過四成。且除整體出生數下降，婦女生育胎次也逐年減少，二０二二年第三胎以上占比仍有一成四 ，二０二四年已降至一成一，顯示「敢生、願生」家庭快速減少。

面對生育意願持續下滑，政府若只依賴一次性補助，陳以信說，難以有效改善少子化；關鍵在於提供長期穩定的育兒支撐。他認為，已有二胎家庭，是最有可能再生第三或第四胎群體，政策應針對此族群加強誘因。

他提出，若婦女生育第三胎以上，市府將提供該子女零至六歲階段「公立托嬰與幼兒園優先入學並免學費」待遇；生育第四胎以上婦女，可享有「社會住宅優先承租權」，協助多子家庭獲得更穩定居住環境。

他認為，目前台南約三分之一家庭為兩胎家庭，是最具潛力、也最需政策支持的育齡族群，將有限資源進行最有效配置，有望帶動整體出生率回升，並吸引更多年輕家庭移居台南。