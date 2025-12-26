挽救生育率！ 藍白推「台灣未來帳戶」 學者：恐違憲





國民黨與民眾黨昨（25）日共同宣布，將在立法院推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，主張由政府為每名12歲以下兒童設立專屬帳戶，初始存入5萬元，並於孩童12歲前每年再加碼1萬元，待年滿18歲時可領回約33.9萬元，盼藉此減輕育兒壓力、挽救低迷的生育率。對此，輔大管理學程教授沈榮欽質疑違憲並示警：「未來恐怕會越來越多」。

沈榮欽教授25日臉書上發文「為什麼他們要推違憲法案？」他表示藍白明知爭議仍強推法案，恐開啟「違憲立法常態化」的危險先例。他指出，藍白估算該政策首年預算約需1130億元，後續每年約260億元，明顯涉及新增政府支出。「藍白將利用國會多數強推這項法案，即使明顯有違憲爭議。」

沈榮欽強調，依《憲法》第70條規定，立法院不得對行政院提出的預算案為增加支出之提議，預算編列權屬行政院；司法院大法官釋字第391號也明確指出，立法院不得在預算案之外，以委員提案方式增加政府支出。

沈榮欽痛批黃國昌為了護航，居然表示：「任何法案立法後，法律需要人去執行，都會造成費用支出」。他指出執行法案需要行政費用，居然可以被黃國昌用來等同於國會可以為增加支出之提案，「身為法學博士竟然能夠鬼扯到這種程度，令人嘆為觀止。」

他指出不止黃國昌，鄭麗文發言同樣莫名其妙「這個法案沒有立法權凌駕行政權的問題。在台灣從來沒有立法權凌駕行政權的問題，永遠只有行政凌駕立法權的問題。」沈榮欽直指用這種政治語言護航違憲爭議，「莫名其妙到了極點。」

沈榮欽表示，相關憲法界線早已清楚「你知我知獨眼龍也知道，甚至連鄭麗文和黃國昌都知道，這樣的法案違憲，那麼為什麼他們還要在國會硬推？原因很簡單，藍白中止年金改革讓年輕人付出代價後，他們的民調下降，藍白加起來的支持率還低於綠，應該怎麼應對？」

他認為要增加藍白的支持度並不容易，但是拉下綠的支持率則簡單得多。「如果政府以違憲為由拒絕，藍白就可以宣傳民進黨不重視年輕人，就算不能大幅增加藍白支持率，至少希望能夠大幅減少綠的支持率，洗刷年金案上不顧年輕人惡名，至於憲法與財政後果，並不在考慮之內。」

沈榮欽沉痛呼籲「這當中只有政治算計，沒有台灣的未來。不幸的是，從普發一萬到台灣未來帳戶，只要藍白居國會多數，未來這樣的法案恐怕會越來越多。」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

