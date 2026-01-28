挽袖傳愛 新竹臺大分院捐血暖心登場

新竹臺大分院醫護團隊響應「用愛迎新年」公益活動，挽袖捐血支持醫療用血需求。





新竹臺大分院於生醫醫院竹北院區舉辦「用愛迎新年」公益活動，結合捐血與公益宣導，邀請民眾挽袖捐血，並推廣家庭暴力防治、兒少保護、器官捐贈及病人安全等正確理念，將溫暖與關懷傳遞到社區。活動吸引鄰近居民、公司員工及醫院同仁踴躍參與，當天共募集120袋熱血。

新竹臺大分院洪冠予院長表示，每一袋血液、每一份善意，都是迎接新年的祝福。透過「用愛迎新年」公益活動，醫院希望在農曆年前結合捐血行動與多元公益議題，回應年節期間醫療用血需求，也讓關懷成為民眾生活的一部分。

依新竹捐血中心資料顯示，春節期間血庫存量需維持約10天以上，方能因應臨床醫療所需，目前以A型血及O型血相對吃緊。新竹臺大分院表示，透過捐血行動支持醫療用血需求，有助於在年節期間穩定病人照護。

活動現場同時設置公益宣導攤位，由社工室同仁透過互動問答、圖文說明及一對一解說，向民眾推廣家庭暴力防治、兒少保護及器官捐贈理念。社工室林世媛主任表示，不少民眾對於器捐登記存有不少疑問，透過現場說明，有助於民眾建立正確理解，不少原本只是前來看診或陪同家人就醫的民眾，在聽完說明後主動加入行列，甚至邀請親友一同參與，以實際行動將善意持續傳遞。

