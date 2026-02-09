挽袖就是力量 台電南投區處攜手民眾捐血傳愛

台電南投區處攜手民眾捐血傳愛。(台電南投區處提供)

▲台電南投區處攜手民眾捐血傳愛。(台電南投區處提供)

「捐血有你，愛在延伸」，台電南投區營業處九日號召台電同仁、洽公民眾及社區住戶熱情挽袖捐血，同時推廣「台灣電力APP」，由專人協助民眾操作用電查詢、線上申辦及停電報修等智慧服務。

台電南投區營業處為響應台中捐血中心「捐血有你，愛在延伸」公益活動，九日在營業處前廣場設置捐血車，號召台電同仁、洽公民眾及社區住戶熱情挽袖捐血，現場氣氛熱烈、人潮踴躍，充分展現出台電人與民眾滿滿的愛心與凝聚力。

廣告 廣告

台電南投區營業處表示，凡完成捐血者皆獲贈7-ELEVEN商品卡，感謝無私付出，未來將持續結合公益行動與智慧服務，落實企業社會責任，以實際行動守護生命、回饋社會。參與者紛紛表示，捐血不僅是一份善意，更是守護生命、傳遞希望的實際行動，也深刻感受到台電長期投入公益、回饋社會的用心與溫度。

同時利用人潮進行「台灣電力APP」宣導，讓民眾輕鬆掌握用電大小事，提升用電管理效率，將節電、智慧用電融入日常生活。