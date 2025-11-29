挽袖捐血送牛排太誘惑 貪食蛇人龍估700人

記者陳逸潔、范誠庭／台中報導

兌換禮太誘惑！為了緩解冬季血荒，台中有民間團體聯合多家企業挺身而出，在西屯區辦公益捐血活動，捐250c.c.送牛排一客、500c.c.送兩客，一早排出貪食蛇的人龍，預計一整天會衝破700人。

許多民眾一早就來捐血站排隊。

圍著捐血中心的車，一早排出貪食蛇的人龍，民眾7點半就來卡位。

民眾：「裡面看到的都是滿的，然後7點半來的時候，我現在拿到的號碼牌已經到105號了。」

現場提供熱湯供民眾食用。

消化人流需要時間，隊伍中的人群乾脆捧著一碗熱湯邊吃邊等待，台中西屯區這一場捐血活動人潮大爆滿，實在因為捐血兌換禮太誘惑。

民眾：「因為平常都是一些柴米油鹽，那些都不缺了，因為一份牛排就300元、400元，兩份就快1000元，現在物價那麼高，一個便當又貴又難吃的要死。」

民眾表達看法。

民眾：「本來要去另外一邊，因為牛排太吸引人了，所以來這邊。」

民眾表達看法。

民眾：「有送牛排，就順便捐血幫助人。」

除了捐血換牛排券，現場還讓民眾進行摸彩抽獎活動。

為了緩解冬季血荒，台中有民間團體聯合多家企業挺身而出辦公益捐血活動，捐250c.c.送牛排一客、500c.c.送兩客，加碼摸彩券送行李箱及珠寶禮盒，更有捐血常客原先不知道有活動到場遇到罕見大場面。

民眾：「其實我是來這邊才發現有牛排券的。」

民眾表達看法。

記者：「來了才知道有牛排券？」

民眾：「對，而且其實還滿高興的，捐完血就可以去吃牛排。」

記者：「所以算是一種小確幸？」

民眾：「真的算是，比小確幸還多一點點。」

台中民間團體聯合企業舉辦公益捐血活動，捐血的民眾可以兌換牛排券。

現場備有熱騰騰的薑母鴨，幫熱血挽袖的民眾補補身子，主辦單位表示去年捐血中心共收了720袋的血，今年在牛排券的加持之下有機會衝破去年人數，而送出的兌換券也沒有上限，來多少就送多少。

