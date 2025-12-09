挽袖送烤全雞！獅子會聯手中壢舊明里 辦熱心捐血活動贈品超豐富

【警政時報 陳世軒／桃園報導】因應台灣血庫短缺問題，桃園廣德獅子會聯手藝人鐵齒、林義芳與龍天翔，今（9）日在中壢區舊明里舉辦「用愛串聯，從捐血開始」愛心捐血活動，召集鄉里共同挽袖捐血，盡一分心力的同時更能獲得烤雞、個人電風扇等超豪華贈品。

桃園廣德獅子會聯手藝人鐵齒、林義芳與龍天翔，今（9）日在中壢區舊明里舉辦「用愛串聯，從捐血開始」愛心捐血活動。（記者翻攝）

擔任桃園市議員及廣德獅子會會長的黃崇真表示，台灣血庫的血荒問題長期存在，為了幫助提升醫療量能，廣德獅子會每年都固定舉辦捐血活動，希望能與民眾共同努力，讓社會變得更好，「捐血一袋救人一命雖然是老梗，但還是呼籲民眾如果有看到捐血車，都可以不吝嗇地揮灑熱血幫助社會」。

任職舊明里里長與廣德獅子會榮譽會長的羅善婷補充，投身獅子會起初就是希望幫助社會、回饋社會，因此才促成這次捐血車走進鄉里的機會，「透過大家的努力，把這份愛也一起傳遞下去」。

有趣的是，這次的愛心捐血活動贈品相當豐富，除了生活用品與甜點外，更出現烤全雞與個人攜帶式電風扇等好禮，讓民眾捐血後馬上有「好料」。對此黃崇真提到，捐血後民眾需要補充能量，因此除了現場小點外，還提供限量的烤雞，讓大家更快補充營養。另外透過贈品，也能提升民眾捐血意願，讓家家戶戶共同挽袖。

本次捐血活動贈品豐富，甚至出現烤全雞與個人攜帶式電風扇等好禮，讓民眾捐血後馬上有「好料」補充營養。（記者翻攝）

