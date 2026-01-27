挾川普以令藍白？ 賴清德：國會不支持台美關稅可能漲破25%

美國總統川普今（27）日突然宣布，南韓因國會遲未通過美韓貿易協議，將對南韓關稅從15%調升至25%。對此，總統賴清德今天對在野陣營喊話呼籲，「國會支持不要變卦，否則美國很可能將台灣原本的15%關稅提高至25%甚至更高。」

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

賴清德今天上午前往台中神岡的伯鑫工具拜訪，並接受民視政論節目訪問。針對川普突然宣告南韓關稅從原本的15%調升為25%，賴清德在訪談中回應表示，台灣方面希望不要有變數。賴清德指出，台美關稅談判真的花了很大功夫，做了很多準備，也跟產業界共同提出方案，最終取得15%不疊加的成果。

廣告 廣告

台美關稅談判以15%收場。（圖／行政院）

賴清德示警，如此好的成果希望國會可以支持不要變卦，不然美國很可能將本來的15%關稅提高至25%，甚至更高。他表示，這次台美關稅談判完成後，台股馬上突破3萬2000點，股市反應是正面的，企業也是正面的，而國際上也可以看到南韓現在十分焦急。

賴清德特別向藍白陣營喊話，希望在野黨可以給予支持，不要採取焦土政策，強調人民跟產業才是最重要的。他表示，如果讓政黨利益超過國家利益，把談判成果給推翻，對經濟的衝擊會非常大。

延伸閱讀

挺蔣萬安當「台灣市長」？凌濤揭卓揆喊「台灣101」動機

稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？