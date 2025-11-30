挾怨報復！二寶爸酒店指名前妻坐檯 灌醉後帶到旅館拍裸照
記者楊忠翰／台北報導
台北市1名盧姓男子，先前獨自前往某間酒店，並指定前妻負責坐檯，過程中前妻喝完半瓶威士忌後醉倒，盧男頓時心生歹念，假意護送前妻返家，卻將人帶到附近旅館猥褻，並一舉拍攝16張裸照；前妻驚醒後欲打電話求救，卻遭盧男摔爛手機，她只好先逃出旅館再報案；台北地依乘機猥褻等罪，分別判處盧男8月不等徒刑。
檢警調查，去年3月12日凌晨時分，盧男刻意前往該間酒店消費，並向店家指名前妻坐檯；過程中盧男不斷灌酒，前妻在2個小時內喝完半瓶威士忌後醉倒，由於盧男懷恨在心，遂假意帶她回家休息，卻將人帶到附近旅館。
盧男在旅館大廳就不安分，直接拉起前妻的內褲，並撫摸其臀部及私密處；兩人進入房間後，盧男脫掉前妻全身衣物，再拍攝至少16張裸照，前妻聽到拍照聲後驚醒，並拿起手機準備求救，盧男竟一把搶走手機，還連續重摔在地，導致手機損壞無法使用，前妻只好先逃出旅館，再尋找最近的派出所報案。
去年5月15日，警方率隊前往盧男住家搜索，先查扣他用來拍照的手機，再利用數位採證技術，一舉還原盧男刪除的裸照，檢方偵結後依乘機猥褻等罪嫌起訴盧男。
盧男庭訊時表示，他的確在旅館大廳猥褻前妻，並將人帶到房間內拍攝全裸照片；法官認為，盧男與前妻離異後，未能理性處理兩人關係，導致前妻身心受創嚴重，他也未能與對方達成和解；考量盧男犯後態度良好，尚有2名未成年子女須扶養等情狀，遂依乘機猥褻罪判他8月徒刑，至於違反本人意願之方法攝錄性影像、毀損等罪部分，則分別判處6月徒刑及拘役50日，得易科罰金。
