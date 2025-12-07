挾怨報復? 鄰居開車衝撞雞排店 老闆夫妻慘遭熱油燙傷

南部中心／洪明生、陳芷萍屏東報導

屏東內埔鄉一間雞排店，老闆夫婦疑似與隔壁鄰居雷姓男子起衝突，雷姓男子竟然開車衝撞雞排攤位，滾燙的熱油，潑灑到老闆夫婦身上，兩人都受到二級燙傷，老闆傷勢嚴重，緊急送醫急救。雷姓男子當場被警方逮捕，依公共危險罪送辦。





雞排店一片狼藉，攤子被撞得位移，器具掉在地上，停放在店門口的機車就卡在轎車的車頭底下。6日下午五點多，住在雞排店隔壁的雷姓男子，疑似與雞排店業者發生爭執，雙方一言不合之下，雷姓男子竟然回去開車，直接撞雞排攤，導致整鍋炸雞排的熱油，潑到雞排攤夫婦的身上，造成二級燙傷，老闆傷勢嚴重，被緊急送醫治療。附近店家說，「我們在那邊聽到大小聲一次，後來他去開車來撞人家，油都潑在身上，雞排攤是一對夫妻，好險沒有撞到，若撞到更嚴重。」附近店家說，「聽說是直接給它彎進去就撞了，當然會很恐怖啊。」

這起事件就發生在屏東縣內埔鄉昭勝路，上午兩戶人家都沒有開門，據了解，雞排店老夫婦年約六十歲，並不住在這裏，而是住在龍泉，只是來這裏擺攤。而開車撞人的雷姓男子現年51歲，附近店家表示，之前就聽過雙方吵過架。內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳表示，114年12月6日17時左右，在內埔鄉昭勝路段，發生一件自小客車衝撞販賣香雞排商家案，當場造成2名被害人二級燒燙傷及1輛機車毀損。警方獲報後，立即趕到現場並當場逮捕犯嫌。犯嫌駕車衝撞原因持續調查中。經警方施以酒精測試及唾液檢測，犯嫌酒測值為0，另毒品反應為陰性，全案依違反公共危險等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。雙方到底為什麼事起衝突，搞到鄰居反目成仇，附近店家也不清楚，只能交由警方來釐清。









